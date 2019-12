V pokojném a klidném období Vánoc je spotřeba elektrické energie oproti běžným dnům významně nižší. Snížení výroby v Dukovanech tak nebude mít na odběratele žádný vliv. Naopak na elektrárně bude poměrně rušno a řada zaměstnanců elektrárny i dodavatelů bude muset do práce i krátce po Štědrém dnu.

„Letošní odstávka čtvrtého bloku vyšla právě do období Vánoc, a to znamená, že do práce bude muset chodit výrazně více zaměstnanců než při provozu bloku. Samotná příprava odstávky, ale začala už před několika měsíci. Jedním z náročných úkolů odstávky, který budou muset pracovníci zvládnout, je zpřísnění podmínek pro vstup do tzv. životně důležitých prostor, které přináší řadu změn a omezení, a na které jsme se intenzivně připravovali,“ podotkl ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Výměna paliva

Odborníci v reaktoru vymění jednu pětinu paliva, tj. 84 kazet. Zbývající palivo přeskládají dle předem připraveného plánu tak, aby při dalším provozu reaktoru došlo k jeho maximálnímu využití. Uvolněná místa pak pracovníci zavážecího stroje zaplní čerstvým palivem.

V rámci následujících šesti týdnů energetici provedou pravidelnou údržbu, rozsáhlé a detailní kontroly zařízení a zrealizují 39 významných technických a modernizačních akcí. Elektřinu by měl blok začít dodávat opět začátkem února.