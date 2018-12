Na Vánoce do zahraničí? Češi nejčastěji míří do Dubaje či Paříže

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Vedoucí vychovatel/ka domova mládeže. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25020 kč, mzda max. 29400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: První kontakt e-mailem, telefonicky (Po - Pá 8-10h) do 17.12.2018, , Požadujeme: odbornou pedagogickou způsobilost v souladu s § 16 zákona č. 563/2004 Sb o pedagogických zaměstnancích, bezúhonnost,dobré komunikační schopnosti,odpovědnost,samostatnost, schopnost týmové práce., Zkušenosti a pedagogická praxe výhodou., Rámcový popis činností:, - koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách v domově mládeže, , - provádění komplexní výchovné, vzdělávací a preventivní činnosti, zaměřené na celkový rozvoj žáků,, - zajišťování podkladů pro školní matriku a její vedení v domově mládeže., Pozn.: Vybraní uchazeči budou pozvání k výběrovému řízení v průběhu 2.pracovního týdne 2019, Zaměstnanecké výhody:, dovolená 40 dnů/rok; příspěvky na stravování, rekreaci, lázně, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce.. Pracoviště: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví brno, příspěvková organizace, Čichnova, č.p. 982, 624 00 Brno 24. Informace: Bc. Milan Kučera Ing. Miroslav Bárta;, +420 541 123 363;541 123 148.

Služby - Úklid servisu 18 000 Kč

Do společnosti Auto Jarov hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici pracovník/pracovnice úklidu. Náplní práce je zajištění čistoty autosalonů a sociálního zařízení. Pracuje se na směny po-pá ranní: 6.00-14.30hod. a 1x do týdne odpolední: 6.00-18.00h. a 1x sobota do měsíce 7.00-14.00hod. Možnost kratšího úvazku.