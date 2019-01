Zadržet vodu ze srážek v krajině dlouhodobě. To je hlavní cíl nového přístupu k pozemkovým úpravám, který plánuje ministerstvo zemědělství. Státní pozemkový úřad má na budování polních cest či remízků nachystáno 1,3 miliardy korun, které by chtěl utratit už letos. Na přípravu dalších podobných projektů se počítá ještě s částkou 700 milionů korun.

"Změny, které jsme připravili, umožní lépe se vyrovnávat s klimatickými i hydrologickými extrémy, tedy suchem i povodněmi," řekl ministr Miroslav Toman (za ČSSD). Plán změn připravili odborníci z České zemědělské univerzity. Vycházeli z projekce toho, jak by mohly vypadat zdejší klimatické podmínky po roce 2050.

Dalším důležitým cílem má být zamezení erozi půdy. Úpravy pozemků ministerstvo hodlá řešit současně ve více sousedních katastrech najednou. Novinkou je i úprava pravidel, podle níž se na půdě ohrožené erozí nemůže pěstovat jediná zemědělská plodina na ploše přesahující 30 hektarů.

Správně dimenzované rybníky a poldry

"Prioritu při zahajování pozemkových úprav by měly mít katastry z oblastí nejvíce postižených suchem," uvedl rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička. Za nejdůležitější plánované opatření označil správně dimenzované rybníky a poldry podle potřeb konkrétního místa.

Velká část ročních srážek v posledních letech spadla ve formě přívalových dešťů, které rychle odtečou pryč. S podobným trendem se počítá i do budoucnosti. "Musíme postavit akumulační nádrže, které srážky zachytí. Budou to naše zdroje pro suchá období," konstatoval Sklenička.

Záchranou přitom nemusí být ani větší sněžení jako to, jehož jsme byli zejména na horách svědky v uplynulých dnech. "Radujeme se, že napadlo hodně sněhu a kolik z toho bude možná vody. Jenže sníh může rychle odtát," obává se Sklenička.

Úpravy české legislativy

Snahám o zadržení vody v krajině by měly pomoci také úpravy legislativy. Ministerstvo zemědělství připravilo novelu vodního zákona. Při stavbě rybníka o ploše do dvou hektarů a výškou hráze do 1,5 metru by mělo nově stačit ohlášení, stejně jako u různých terénních úprav.

Remízky a větrolamy, které hrají roli jak při zadržování vody v půdě, tak při zabraňování erozi, jsou nyní jsou zařazeny do kategorie zvané "ostatní plochy". Vlastníci by tak při jejich tvorbě museli platit asi sedminásobně vyšší daň než z běžných zemědělských ploch. Ministerstvo zemědělství jedná s resortem financí, aby je motivovalo snížením zdanění.

"Věřím, že to začne platit nejpozději od příštího roku," dodal Toman.