Na železnici začal platit nový jízdní řád. Spoje mezi Prahou a Plzní zrychlí

V Česku ode dneška platí nový železniční jízdní řád. České dráhy s jeho zavedením přidaly přímé spoje mezi Prahou a Opavou a z jižní Moravy a Ostravy do Berlína a místo některých vlaků EuroCity a InterCity znovu zařadily Pendolino. Změnou je i zrychlení dopravy mezi Prahou a západními Čechami díky otevření Ejpovických tunelů.

Konkurenční Leo Express avizoval zrychlení svého spoje mezi Prahou a Košicemi o 17 minut vlivem snížení počtu zastávek, RegioJet přidal vlaky na trati Praha-České Budějovice a nově zastavuje ve Skalici nad Svitavou.

Ostatní spoje RegioJetu mezi Prahou, Ostravskem, jižní Moravou a Slovenskem zůstaly beze změny. Nezměnil se ani provoz černozlatých vlaků Leo Expressu na trase z Prahy do Bohumína, Karviné, Starého Města nebo na Slovensko. Od listopadu po krátké přestávce se dopravce však vrátil na trasu Praha-Krakov.

Zdražení jízdenek

ČD od dneška zároveň zdražily jízdenky, a to o 2,5 procenta kvůli letošnímu růstu inflace. Rozšířily také nabídku traťových jízdenek pro denní dojíždění, jejíž vzdálenost byla dosud ohraničená na 120 kilometrů, nově je až na 150 kilometrů. Traťové jízdenky mohu využívat i senioři nad 65 let a na vybraných tratích dopravce dává slevu 25 procent i bez prokazování nároku na státní slevy.

Jako nejzřetelnější změnu v dálkové mezistátní i vnitrostátní dopravě po zavedení nového řádu vnímají ČD to, že pojmenování vlaků jsou většinou jednotná pro celou linku a zmizely názvy jednotlivých spojů. Například spoje z Prahy do Vídně a Štýrského Hradce (Grazu) budou po čtyřleté pauze opět označeny jako Vindobona.

ČD ještě zvažují zavedení povinných místenek ve všech vlacích na komerčních linkách mezi Prahou a Ostravou. Nový jízdní řád to zatím ale nezahrnuje. Dopravce totiž chce znát výlukový plán Správy železniční dopravní cesty, protože nepravidelnosti v dopravě podle něj mohou tento systém narušit. ČD by měly mít v této věci jasno do konce roku.