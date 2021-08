Firmy představují na českobudějovické výstavě Země živitelka řadu strojů s technologickými novinkami. Patří k nim žací stroj, který díky čidlům rozpozná srnčata v poli, nebo stroje, jež pomocí digitalizace jezdí s přesností na 2,5 centimetru. První poptávky zaznamenala brněnská společnost Zetor Tractors, řekli ČTK zástupci firem.

Stroje společnosti Pöttinger na snímku pořízeném 26. srpna 2021 na českobudějovickém výstavišti na agrosalonu Země živitelka | Foto: ČTK

Traktory Zetor brázdí pole 75 let. Živitelky se účastní každoročně. "Je to naše srdeční záležitost. Je na konci léta, kdy zemědělci zpravidla ví, jakou úrodu mohou očekávat. To jsou pro ně první impulsy, aby se rozhlédli, do čeho budou investovat," řekl ČTK manažer prodeje Miloš Šubr. Na agrosalonu má firma zástupce všech traktorů o síle od 80 do 170 koní.