„Dá se říct, že je vhodná doba pro získání zaměstnání, případně pro změnu práce. Mezi nejžádanější profese patří programátoři, účetní, obchodní zástupci, personalisté, konstruktéři a obsluha CNC strojů,“ říká pro Týden u nás Frňková.

Na co se má člověk při hledání práce zaměřit?

Důležité je, aby přemýšlel nad svými současnými hodnotami a prioritami. Co od svého zaměstnání očekává, co je nutnou podmínkou a z čeho je ochotný slevit. Musí promyslet, jaké dovednosti je schopný nabídnout. Od konkrétního vzdělání a dovedností typu řidičský průkaz skupiny C nebo psaní všemi deseti po takzvané soft skills, což je například odolnost vůči stresu nebo komunikační schopnosti.

A pokud uvažuje o změně oboru své dosavadní práce?

Není od věci si vyhlédnutou pracovní pozici nezávazným způsobem vyzkoušet. Například formou brigády. Může tak zjistit, zda mu bude daná oblast opravdu víc vyhovovat, dříve, než podnikne zásadní kroky pro změnu zaměstnání.

Je současná situace na trhu práce něčím specifická?

Ano. Tím, že je velmi nízká nezaměstnanost, což je spojeno s tím, že existuje velká poptávka po nových zaměstnancích.

Všechno ale jednou končí…

Jak dlouho tento stav potrvá, si netroufnu odhadnout. Ani případný vývoj na trhu práce. Některá povolání postupně zanikají a jiná, úplně nová, vznikají. Kdybyste například před dvaceti lety řekl, že budou existovat profesionální hráči počítačových her, tak by to spousta lidí brala jako vtip.

Jaké problémy s klienty nejčastěji řešíte?

V regionech se to liší. V Brně vyhledávají poradenství především studenti, kteří se rozhodují o dalším studiu, a zaměstnaní lidé, kteří nejsou se svým dosavadním zaměstnáním spokojení. Na Blanensku tvoří většinu klientely matky po mateřské a lidé se zdravotním znevýhodněním. Na Znojemsku přicházejí do poradny nejčastěji dlouhodobě nezaměstnaní, často s tíživou finanční situací.

Možností jak získat novou práci jsou rekvalifikační kurzy. O které mají lidé největší zájem?

Nejvyhledávanějšími jsou podle našich statistik kurzy zaměřené na pedagogické minimum, asistent pedagoga, sociální pracovník, obsluha CNC strojů a elektrikář. Co se týče využití rekvalifikačních kurzů, zájemce doporučuji vždy zvážit finanční a časovou náročnost versus možné budoucí uplatnění. Například u výše zmíněných kurzů je za současné situace na trhu práce poměrně velká pravděpodobnost, že po rekvalifikaci získáte pracovní místo v oboru. Neplatí to však u všech rekvalifikací. Další okolnost, kterou je dobré brát v potaz, je to, že některé firmy v současnosti přijímají i pracovníky bez speciální kvalifikace. A samy si je po nástupu zaškolí.

Spousta lidí nemá ke změně práce odvahu. Nebo tvrdí, že je už stará…

Na změnu není nikdy pozdě. Například ve Znojmě měla kolegyně ženu po padesátce. Několik let byla v registru úřadu práce. Žila z podpory. Do poradny přišla s velmi nízkým sebevědomím a malou nadějí na změnu. Poradkyně rozpoznala její skrytý kreativní potenciál a začala jí zadávat úkoly. Paní začala psát a později i ilustrovat fantazijní příběhy. Poté začala jako dobrovolnice docházet do volnočasových kroužků a četbou své tvorby inspirovala k tvorbě i děti. Díky pozitivní odezvě získala možnost vést literární kroužek a dostala nabídku pracovního místa jako asistent pedagoga.

Měl by se člověk podle vás v zaměstnání vzdělávat celý život?

Myslím si, že ať chceme nebo ne, tak se učení po celý život nevyhneme. Díky technologickému pokroku dnes neexistuje mnoho povolání, kde by nebylo potřeba učit se nové věci. Jednotlivá povolání se ale liší množstvím nových informací, které si člověk musí osvojit. Na druhé straně vím, že někteří lidé vnímají neustálé učení se jako velkou zátěž. Takže i to, jestli se budou muset neustále vzdělávat, může hrát při výběru profese velkou roli.

Pavla Frňková

O ní: Pětatřicetiletá Pavla Frňková je vdaná a má tři děti. Žije v Adamově na Blanensku. Pracuje jako kariérová poradkyně v Centru vzdělávání všem, které je součástí Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu. To bezplatně poskytuje služby Jihomoravanům ve čtyřech oblastech: kariérové poradenství pro veřejnost, podporuje a rozvíjí kariérového poradenství na základních a středních školách, metodicky podporuje pedagogy a další odborníky a nabízí služby online databáze kurzů. Pobočky má v Brně, Boskovicích, v Hodoníně a ve Znojmě.

Jak ráda relaxuje: Cvičením jógy, hraním deskových her a povídáním s přáteli.

Kde se prochází: Má ráda vysokohorskou turistiku.