Úmysl zřídit výdejnu v Ústí a také Hradci Králové, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Plzni a Zlíně oznámila IKEA před týdnem. Čtveřici obchodů v České republice totiž loni navštívilo přes deset milionů lidí. Firma se proto chce letos více přiblížit k zákazníkům žijícím mimo největší města, aby si mohli vybrat, kde a kdy si chtějí nákupy vyzvednout.

Jak vysvětlila mluvčí společnosti IKEA Adriena Rambousková, výdejní místa bude provozovat externí partner. „Budova nebude patřit IKEA, ani tam nebudou pracovat její zaměstnanci. Zákaznická zkušenost by však měla být vždy na vysoké úrovni,“ uvedla.

Firma od loňského října dopravuje zboží objednané on-line prostřednictvím společnosti PPL za jednotnou cenu 300 korun. To platí pro balíky do třiceti kilogramů. O dodání zboží až domů mají Češi velký zájem. Podle nedávného průzkumu agentury IPSOS pro společnost Foxdeli tak obvykle činí až 47 procent zákazníků, do výdejen zboží raději chodí jen 28 procent respondentů.

Doba doručení zásilky na místo vyzvednutí v Ústí by měla trvat maximálně tři dny od objednání. „Přesné detaily a podmínky vyzvedávání zboží ještě připravujeme a budeme o nich zákazníky informovat s předstihem, jakmile je budeme mít potvrzené,“ slíbila Rambousková.

Vliv on-line prodejů nepodceňuje ani Möbelix, který má pobočky v trmické obchodní zóně. „Nákupy přes internet u nás sice nepředstavují dvacet nebo třicet procent tržeb, ale je zřejmé, že on-line má i v segmentu nábytku stále potenciál narůstat,“ řekl marketingový manažer Möbelixu pro Česko a Slovensko Jergus Holeczy.

Výběr nábytků různých prodejců

Do Ústí nad Labem přibyla řada prodejců s nábytkem známých značek, jako je Sconto nebo B-Mark a další. Naopak dodnes není hotová velká prodejna společnosti Kika ve Všebořicích. Na dotaz, kdy bude otevřena, odpověděla marketingová manažerka společnosti Aneta Uhlíková neurčitě. „Bohužel o tom nemám žádné informace,“ napsala.

Stavba přitom měla začít už v roce 2010. O dva roky později vyvolalo nevoli, když společnost ve svém projektu počítala se třetí světelnou křižovatkou. Řidičům se nelíbilo, že by semafory zdržovaly provoz na silně frekventované silnici, která vede kolem zdejších obchodních center. Projekt přitom sliboval dvouposchoďový obchodní dům s nábytkem i bytovými doplňky a čtyři desítky pracovních míst. Zastavěná plocha měla činit 3,5 tisíce čtverečních metrů a přilehlé parkoviště mělo mít kapacitu 186 stání. Poslední oficiální zpráva hovořila tentýž rok o ročním zdržení.