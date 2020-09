Prezident Miloš Zeman dnes podepsal zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Daň ve výši čtyř procent platil kupující a stát tak ročně vybíral v posledních letech kolem 13 miliard korun. Zákon, kterým se ruší zákonné opatření Senátu z roku 2013, současně zachovává možnost kupujících odečítat si od základu daně z příjmů úroky z úvěru na bydlení.

Byt, interiér - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se daň fakticky zruší zpětně od letošního 31. března. Lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání k této dani do 31. března a následně kvůli pandemii odloženou do konce srpna, už daň platit nebudou. Pokud ji někdo zaplatil, úřad mu peníze vrátí standardním způsobem pro výplatu přeplatku. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.