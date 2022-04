I proto město již v roce 2018 projevilo o zdevastovanou budovu zájem. Záměr se přiblížil zdárnému konci. „V případě budovy na jabloneckém dolním nádraží jsou již vyhotoveny potřebné podklady pro převod objektu na město. Záměr bude v nejbližší době předložen ke schválení správní radě Správy železnic,“ sdělil tiskový mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Nový rekordman. Tunel na dálnici D35 u Dětřichova bude nejdelší v republice

Na začátku devadesátých let začala reorganizace železniční dopravy. Od té doby, tedy skoro třicet let, objekt chátrá, opravena byla jen střecha. I ta je ale už poničena a do objektu zatéká. „Bezdomovce zaujaly měděné prvky střechy, tak se probourali krytinou a plechy strhli,“ přiblížil Berounský.

Co by v budově mělo vzniknout? Společnost doufá, že město budovu propůjčí právě Společnosti pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou. Ta v budově plánuje trvalou expozici modelového kolejiště, mohla by zde vzniknout i vinárna či kavárna a klubovna Společnosti. Podle Berounského je možné, že projekt rekonstrukce nádraží může dosáhnout na peníze z evropských či norských fondů.

Jednání běží i o dalších nádražních budovách. Třeba město Velké Hamry již nádražní stavbu od státního podniku převzalo. V budově je několik bytů, které chce radnice zachovat. „V plánu je i nějaká menší expozice o historii železnice ve Velkých Hamrech a okolí. Záměr budeme ještě projednávat,“ doplnil starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Extrémní sleva za jízdné končí. Studenti i důchodci si od dubna připlatí

V Libereckém kraji má zájem o převod nádražní budovy například obec Jesenný. V tomto případě v současné době probíhá příprava podkladů pro předložení ke schválení převodu budovy. „Na základě dosavadní komunikace očekáváme v nejbližší době doručení žádosti o převod výpravní budovy rovněž z obce Kořenov,“ doplnil Gavenda. Budova kořenovského nádraží slouží i jako sídlo Muzea ozubnicové dráhy.

Některá nádraží ale takové štěstí neměla. Třeba více než sto dvacet let staré nádraží v Nové Vsi nad Nisou prošlo demolicí již v roce 2018. Někdejší strážní domky nebo sklady zmizely či zmizí v Železném Brodě nebo v Lučanech nad Nisou.

Zdlouhavá legislativa

Správa železnic se musí obecně při pozbývání nemovitostí ve vlastnictví České republiky, se kterými má právo hospodařit, řídit platnou legislativou a jasně stanovenými postupy. Nejprve je nutné prokázat trvalou nepotřebnost nemovitostí pro provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty, a to i z hlediska budoucího výhledu, a dále jejich převoditelnost na jiný subjekt.

Následně je Správa železnic je povinná nemovitost přednostně nabídnout prostřednictvím Portálu veřejné správy jiným státním organizacím a organizačním složkám státu. „Pokud žádná neprojeví v zákonné lhůtě zájem, může SŽ pokračovat v jednání o převodu se samosprávami. V případě, že by o nemovitost neměly zájem ani samosprávné celky, je možné pokračovat prodejem formou veřejné soutěže,“ vysvětlil Gavenda.

Jako půlka Cheopsovy pyramidy. Podívejte se, jak jde Polákům stavba dálnice

Po projednání technických podmínek a zkompletování další potřebných dokumentů převod projednává a odsouhlasuje správní rada Správy železnic. Konečný souhlas s převodem je dán usnesením vlády ČR, která rozhodne na základě materiálu předloženého ministerstvem dopravy a projednaného v mezirezortním připomínkovém řízení.

Bezúplatný převod nemovitostí je možný ve veřejném zájmu, za který se považuje činnost bez očekávání zisku a pro uspokojení potřeb neohraničené skupiny osob. Stanoveny jsou i další podmínky, například omezení převoditelnosti na 15–20 let a povinnost po tuto dobu užívat nemovitost pro veřejný zájem, nebo oprava pláště budovy do 5 let od uzavření smlouvy.