„V tuto chvíli máme necelých 80 tisíc korun. Jdeme do toho. Budeme spouštět projekt, který připravujeme od loňského roku. Věříme, že nás lidé podpoří,“ reagoval nadšenec Martin Kašpar.

Kampaň nazvanou Nádraží mezi dvěma světy chce spolek spustit v květnu, nejpozději v červnu - konečný termín pro podání nabídek Správě železnic je 18. července. Finance chce získat pronájmem „časoprostorových schránek“, které ozdobí stěny kavárny plánované v přízemí budovy.

„Do krabičky může zájemce vložit vzkaz budoucím generacím, například vnukovi předat nějaké rodinné tajemství, které si za 50 let převezme. Odkázat a schovat do krabičky bude možné i cokoliv jiného,“ nastínil Martin Kašpar projekt, který bude spuštěn pravděpodobně přes Donio.cz, což je platforma, kde si lidé mohou založit sbírku nebo crowdfundingovou kampaň.

Snem nadšenců je zřídit v budově muzeum hanácké lokálky, kavárnu či půjčovnu kol a znovu nádraží otevřít veřejnosti. V části objektu by mohlo vzniknout i skromné zázemí pro přespání turistů.

Bývalé nádraží bylo před třemi lety oceněno na 590 tisíc korun.

„Ceny šly nahoru, to je jasné. Nicméně tím, že objekt nemuseli zbourat, jsem ušetřil Správě železnic milion korun – demolice přístavby ze 70.let, která stála vedle nádraží, přišla na 500 tisíc korun,“ poukazoval Martin Kašpar.

Bezplatný převod není možný

Převést nevyužívanou budovu z majetku státu do vlastnictví spolku bezúplatně podle zákona není možné.

„Musel by se změnit zákon. Máme zastánce, kteří se o to snažili, ale není to jednoduché. Psal jsem si s bývalým ministrem dopravy Havlíčkem, ale ten mi ani neodpověděl,“ pokrčil rameny nadšenec, který svádí boj o záchranu nádraží roky.

Městys Náměšť na Hané nemá o odkoupení nemovitostí zájem.

„Nebráníme se tomu, aby spolek vyvíjel iniciativu, a v rámci našich možností jsme připraveni být mu nápomocni. Ne však platit za nádraží. Budovu nepotřebujeme a nechceme ji koupit,“ potvrdila starostka Marta Husičková.

Prázdná deset let

Budova stará téměř 140 let je prázdná od roku 2012, kdy se z bytu v prvním patře odstěhoval poslední nájemník. Prodávaný objekt tvoří dvě stavebně a provozně propojené části, kde část s dopravní kanceláří a bytem má dvě nadzemní podlaží s podkrovím, navazující sklad je přízemní a podsklepený.

V nabízené budově nejsou žádné funkční instalace ani možnost vytápění. Splašky jdou do plastové žumpy. Vodovodní přípojka je nefunkční. Okna budovy jsou v současnosti zabedněna kvůli zabezpečení. Součástí prodeje je nakládací rampa.

„S ohledem na těsnou blízkost provozované dráhy a s tím související emise z drážní dopravy nebude možné objekt po rekonstrukci využívat k bydlení,“ sděluje Správa železnic v jedné z příloh k vyhlášené veřejné soutěži.

