Celkové náklady včetně projektové přípravy přesáhnou 300 milionů korun. První etapa prací zahrnuje kompletní obnovu střech včetně krovů, celé fasády a práce se dotknou také přilehlého nástupiště. Tato fáze omlazení nádraží má trvat rok.

Citlivý přístup. Rekonstrukce proměnila chátrající domky ve vlídný domov

Lepší vzhled nádražní budovy vítají nejen cestující, kteří tento dopravní uzel využívají pro směry na Bílinu, Most a Chomutov, z druhé strany na Ústí a Děčín. To, že se konečně začalo něco dít ohledně nádražní budovy, vnímají kladně i místní, pro které je tento objekt jednou z dominant lázeňského města.

„Je dobře, že se to opraví. Dříve nádraží bylo pěkné, v posledních letech ale zůstávalo dlouho takové špinavé. Konečně se na něj bude zase pěkně koukat,“ uvedla Květa Havlíková z Teplic.

Po opravě budovy hlavního nádraží volaly Teplice posledních třicet let. Plány komplikovala velká rozlehlost celého komplexu. Objekt je ještě o deset metrů delší než Fantova budova hlavního nádraží v Praze. Teplicím nádraží nepatřilo, opravit ho za městské peníze nebylo reálné. Ani státu na to nezbývaly finance. Až přišel letošní rok. Správa železnic na to konečně dostala dostatek peněz. „Stal se takový malý zázrak. Přišlo to za minutu dvanáct,“ okomentoval to ze svého pohledu Hynek Hanza, když se jako ještě primátor Teplic dozvěděl od zástupců majitele, že se nádraží opraví.

„Je dobře, že se tak stalo. Po opravě bude nádraží konečně zase reprezentativní vstupní branou do lázeňského města,“ uvedl Hynek Hanza, dnes už v roli náměstka primátora.