"V nejbližším týdnu by ceny pohonných hmot měly opětovně stoupnout. Zdražení do konce března by mělo být více než 1,30 Kč za litr. U nafty je možné zdražení až o 1,80 Kč za litr. Důvodem je prudký růst cen ropy," uvedl dnes analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

"Výhled na další pohyb cen není příznivý. Ceny benzínu i dieselu by měly pokračovat v růstu. Na rozdíl od začátku měsíce však motoristům hraje do karet silnější koruna. Maxima by tedy zatím neměla být pokořena. Bude ale záviset na dalším vývoji cen ropy a rizikové averze na trzích. Pokud by motoristé opět začali paliva vykupovat, tak bychom se mohli dočkat nových maxim na totemech čerpacích stanic," řekl dnes ČTK analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 43,78 koruny. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji, litr tam prodávají průměrně za 45,81 koruny.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu stojí v metropoli průměrně 44,59 koruny, nafta se v hlavním městě tankuje za 46,67 koruny za litr.

Rekordní ceny

Průměrná cena benzinu v Česku rostla nepřetržitě od začátku války na Ukrajině až do 10. března, kdy kulminovala na rekordní hodnotě 47,26 koruny za litr. Následoval postupný pokles až těsně pod 44 korun tuto neděli. Od začátku týdne ale benzin opět zdražuje.

Podobný vývoj zaznamenala také cena nafty. Maxima dosáhla 13. března, kdy litr stál v průměru 49,57 koruny. Následný pokles se zastavil na konci uplynulého týdne těsně pod 46 korunami. Od pondělí průměrná cena dieselu v Česku opět stoupá.