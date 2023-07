Spotřební daň z nafty se během léta zřejmě zvýší o 1,50 koruny na litr. Vrátí se tak na úroveň před loňským červnem. Zvýšení daně schválila Sněmovna. Podle analytiků může litr nafty zdražit o 1,80 koruny. Původně měla nynější snížená sazba platit do konce roku. Vláda ale chce kvůli nižším cenám a kvůli vyšším příjmům rozpočtu zvýšit sazbu daně už nyní.

Čerpací stanice, ceny pohonných hmot. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Zbranek

Snížení sazby daně loni navrhla vláda kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům. Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„Hlavním důvodem dřívějšího návratu k původní sazbě daně je výrazný pokles ceny motorové nafty pro řidiče v České republice, která byla v dubnu jednou z nejnižších v celé Evropské unii. V kontextu hledání úsporných opatření v rámci konsolidačního balíčku tímto krokem o jednotky miliard vylepšíme hospodaření státního rozpočtu už letos,“ uvedl v tiskové zprávě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Míříte na dovolenou? Řidičům se vyplatí tankovat ještě v Česku, vyplývá z dat

Zvýšení sazby daně má vstoupit v účinnost k prvnímu dni prvního měsíce po vyhlášení ve sbírce. Novelu zákona o spotřebních daních nyní dostane k projednání Senát, který na to má 30 dní. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) už schválenou novelu postoupila Senátu. Nejbližší schůze Senátu se koná ve čtvrtek. Po schválení v Senátu dostane novelu k podpisu prezident, který má lhůtu 15 dnů.

Pro zvýšení daně hlasovali koaliční poslanci, opozice hlasovala proti zvýšení daně. Opozice už dříve zablokovala možnost schválit zvýšení daně ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Místo toho absolvovala novela všechna tři sněmovní čtení.

Vláda tvrdí, že i kdyby prodejci promítli plně do ceny navýšenou sazbu daně, bude cena nafty v tuzemsku stále nižší nebo porovnatelná ve srovnání s okolními státy. „Stav zvýšených cen motorové nafty se ovšem razantně změnil v první polovině roku 2023, kdy ceny této komodity pro konečného spotřebitele v České republice výrazně poklesly tak, že jsou v měsíci dubnu 2023 jedny z nejnižších v Evropské unii,“ stojí v důvodové zprávě. Větší část peněz z navýšené daně získá státní rozpočet a zhruba desetinu obdrží Státní fond dopravní infrastruktury.

Opoziční kritika

Zvýšení sazby kritizovala opozice. „Znovuzavedení plné výše spotřební daně na naftu je jasným důkazem toho, že jakékoli sliby této vlády nelze brát vážně,“ prohlásila předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Navrhovala, aby zvýšení daně platilo až od příštího roku a do konce roku zůstala sazba snížená, jak s tím počítá dosud platný zákon. Sněmovní většina to ale neschválila. Schillerová argumentovala mimo jiné principem předvídatelnosti a očekáváním podnikatelů.

Léto bude pro řidiče přívětivé. Ceny paliv by neměly zatím výrazněji růst

Neuspěl ani její stranický kolega a stínový ministr dopravy ANO Martin Kolovratník, který navrhoval zvýšit daň o 50 haléřů. Neuspěli ani poslanci opozičního hnutí SPD Jan Hrnčíř a Karel Sládeček, kteří navrhovali zvýšit daň proti nynějšímu stavu pouze o pět haléřů na litr. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s jejich návrhy nesouhlasil a nepodpořil je ani rozpočtový výbor.

Ceny loni začaly skokově narůstat po zahájení útoku ruské armády na Ukrajinu na konci února 2022. Letos pohonné hmoty nejprve od začátku února zlevňovaly, od konce května zdražovaly, ale na začátku po měsíci růstu začaly na začátku prázdnin stagnovat. Nafta stála minulou středu průměrně 32,35 Kč/l, o haléř více než o týden dřív.