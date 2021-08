Levné nájmy v Česku končí. Majitelé bytů dohánějí ztráty z pandemie

S levnými nájmy je konec a nájemníci se musí připravit na zdražování, které by mělo dorazit už koncem léta. Tak vypadá aktuální odhad realitních odborníků pro následující období. Poté, co se „uvařily“ ceny takřka všech typů nemovitostí, přelévá se cenová krize do nájemního bydlení. Po dobu pandemie totiž ceny nájmů mírně klesaly, nyní se ale majitelé bytů snaží propad dohnat.

Podle realitních kanceláří, které oslovil Deník, by například v Praze nájemné mělo za rok vzrůst až o dvacet procent, v menších městech se očekává nárůst kolem deseti procent. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Podle realitních kanceláří, které oslovil Deník, by například v Praze nájemné mělo za rok vzrůst až o dvacet procent, v menších městech se očekává nárůst kolem deseti procent. Důvodem jsou nejenom rostoucí ceny nemovitostí, ale i obecně nedostatek bytů k pronájmu. Část nemovitostí totiž dnes končí jako jakási umrtvená investice. „Řada lidí investuje do pořízení nemovitosti a vůbec ji nepronajímá. Růst cen je zkrátka takový, že nemovitosti vydělávají dobře, aniž by musely být pronajímány. Tím pádem je málo nemovitostí k pronájmu, což zvyšuje nájemní ceny,“ vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Rekordní drahota. Po benzinu či pivu si Češi připlatí i za elektřinu Přečíst článek › Ke zvyšování ale podle realitních odborníků nedojde celoplošně. Na venkově by se dokonce ani zdražovat nemuselo. „V levnějších lokalitách očekáváme cenovou stagnaci nebo mírný nárůst. Ten však bude v souladu s inflací,“ říká Viktor Mejzlík, obchodní ředitel společnosti GarantovanyNajem.cz. Dlouhodobě neudržitelné ceny Realitní makléři nyní hovoří o postupném návratu k trendu před vypuknutím krize, kdy ceny rosty. Nižší nájmy z předchozích měsíců jsou podle nich dlouhodobě neudržitelné. „Definovali bychom tojako růst, který bude dohánět pokles za poslední rok a půl,“ potvrzuje Iztok Toplak, realitní makléř ze společnosti RE/MAX. Podle dat společnosti bylo nájemné v Praze a také v Brně ve druhém čtvrtletí letošního roku o čtyři, respektive o dvě procenta levnější ve srovnaní se stejném obdobím předešlého roku. Naopak v Plzni, Českých Budějovicích či Ostravě již nájemné podražilo. Podle Toplaka je v západočeské metropoli nájemné ve zmiňovaném srovnávacím období vyšší o osm, v Ostravě o dvě procenta. Rekordní ceny i prodeje bytů v Brně: metr v novostavbě stojí 118 tisíc Přečíst článek › Realitní společnost M&M Reality vnímá situaci podobně. „Například běžné nájemné v pražském panelovém bytě 2+kk s rozlohou necelých 50 metrů činilo začátkem roku 2016 zhruba 9,5 tisíce korun za měsíc. Na přelom let 2018 a 2019 se vyšplhalo k horní hranici 15 tisíc korun. V průběhu roku 2019 vzrostly ceny nájmů zhruba o 10 procent. Teď jsou ceny nájemného v Praze o zhruba deset až patnáct procent nižší než před začátkem pandemie,“ popisuje vývoj na trhu před krizí Renata Lichtenegerová, mluvčí společnosti. Navyšování úrokových sazeb Zvyšování cen nemovitostí se odrazilo i na vysokém počtu žádostí o poskytnutí hypotečních úvěrů. Banky je sice nadále nabízejí s relativně nízkými úrokovými sazbami, nicméně ještě v letošním roce se očekává postupné navyšování. To by mohlo ještě dál zvýšit poptávku po nájemním bydlení. Chalupy jsou hitem. Náročná údržba a opravy ale mohou zájemce odradit Přečíst článek › „Lidé mají lepší pocit z bydlení ve vlastním než v nájmu. V tom jsme oproti západním státům mentálně stále nastaveni jinak. Zatím je tedy poptávka po nájmech nižší, než je nabídka. Při rychle rostoucích cenách nemovitostí a postupně rostoucích úrokových sazbách se dá ale očekávat, že se poptávka po nájemním bydlení začne zvyšovat,“ dodává Toplak. Nájemné v Praze – jak šel čas



1+kk, cihlový dům na Smíchově:

březen 2020 - 11 tisíc korun + poplatky

září 2020 – 10 tisíc korun + poplatky

prosinec 2020 – 9,5 tisíce korun + poplatky

červen 2021 - 9 tisíc korun + poplatky



1+kk na panelovém sídlišti:

březen 2020 - 8 tisíc korun + poplatky

září 2020 - 8 tisíc korun + poplatky

prosinec 2020 - 8 tisíc korun + poplatky

červen 2021- 8 tisíc korun + poplatky



1+kk v novostavbě v Dolních Měcholupech:

březen 2020 - 10 tisíc korun + poplatky

září 2020 - 9,5 tisíce korun + poplatky

prosinec 2020 – 9,5 tisíce korun + poplatky

červen 2021 - 9,5 tisíc korun + poplatky



3+kk, cihlový dům na Smíchově:

březen 2020 - 23 tisíc korun + poplatky

září 2020 - 20 tisíc korun + poplatky

prosinec 2020 -18 tisíc korun + poplatky

červen - 2021 - 17 tisíc korun + poplatky



3+kk na panelovém sídlišti:

březen 2020- 19 tisíc korun + poplatky

září 2020 - 17 tisíc korun + poplatky

prosinec 2020 - 17 tisíc korun + poplatky

červen 2021 - 16,5 tisíc korun + poplatky



3+kk v novostavbě v Dolních Měcholupech:

březen 2020 - 21 tisíc korun + poplatky

září 2020 - 20 tisíc korun + poplatky

prosinec 2020 - 19 tisíc korun + poplatky

červen 2021 - 18,5 tisíc korun + poplatky



(zdroj: M&M Reality)