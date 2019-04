Nákupní horečka začíná. Deník Slevový týden je tady a s ním mnoho výhod

Už je to tu. Nákupní akce Deníku začíná. Všichni naši čtenáři dostanou ideální šanci vyrazit do obchodů a nezruinovat přitom svou peněženku. V pondělí 8. dubna startuje akce Deník Slevový týden, která potrvá až do neděle 14. dubna.

Na nákupy s Deníkem. | Foto: Shutterstock

Slevová akce těží především z okresní unikátnosti Deníku. A jak si můžete slevový týden opravdu naplno užít? Stačí splnit základní podmínku: získat Deník Slevovou kartu, a to buď z tištěného vydání, anebo si ji stáhnout z našich stránek ZDE. Kompletní seznam slevových nabídek a slevovou kartu najdete v sobotní příloze Víkend 6. 4., ve čtvrteční příloze Deníku - v magazínu Ženy 11. 4., dále také v týdeníku, který bude na stánku v 15. týdnu. Nabídky a slevovou kartu otiskneme také v Deníku Extra, který půjde zdarma do vašich schránek, a to už od soboty 6. 4. Nezapomeňte si vystřihnout, či vytisknout Deník Slevovou kartu, a vyražte s námi na nákupy! Ušetřete s Deníkem!

