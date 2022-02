Pilotní projekt iTesco tehdy sloužil nejprve jen Pražanům, později se rozšířil do Brna a až v roce 2013 také do některých dalších lokalit. Dnes je tato služba dostupná i v ostatních krajích milionům zákazníků. „Aktuálně ji využívá 2,7 milionu domácností, přičemž mezi oblasti s největším počtem on-line nákupů patří Praha, Brno a Plzeň,“ řekl mluvčí Tesca Jakub Žižka.

Podle jeho zkušeností hlavní skupinu zákazníků tvoří ženy s dětmi, jež takto pravidelně nakupují nejčastěji v pátek. Nyní jim podle něj nákup obvykle přijde již v den objednání. Výjimkou již nejsou ani okamžité nákupy, expresní doručení je podle něj dokonce možné zařídit dokonce již do třiceti minut.

Ještě před dvěma lety byl přitom typickým zákazníkem e-shopů milovník novinek z velkého města, jemuž sice nezbýval čas, zato měl hodně peněz. To podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy dnes již neplatí. „Může to být kdokoliv a odkudkoliv, kam e-shopy dosáhnou. Jejich nabídka je dnes natolik široká, že se v ní najde každý,“ tvrdí Prouza.

A jaké zboží zákazníci přes internet nakupují nejčastěji? Stálicemi žebříčku nejoblíbenějších položek jsou podle Žižky po celou dekádu rohlíky, okurky hadovky, mléko a banány. „Mezi 13 z dvaceti nejprodávanějších položek patří ovoce a zelenina,“ konstatoval Žižka.

Zákazníci konkurenční firmy Rohlík.cz si podle její mluvčí Lutfie Volfové zase pochvalují takové potraviny, pro něž dříve chodili na farmářské trhy. „Zakládáme si na tom, že například jahody sklizené na poli mají naši zákazníci přímo od farmáře do pár hodin doma,“ prohlásila Volfová. Také proto on-line nákupům potravin dává stále více lidí přednost před supermarkety.

Nákupy za 223 miliard

Češi loni podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) v e-shopech utratili 223 miliard korun. „Podle našich údajů přesáhl objem prodejů potravin v uplynulém roce hranici deseti procent z celkových tržeb e-shopů v oblasti zboží,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Velký rozkvět těchto obchodů nastal s koronavirovými omezeními, prodej potravin přes internet proto v uplynulých dvou letech výrazně vzrostl. „Stále se daří zkracovat dobu doručení i rozšiřovat nabídku sortimentu,“ pochvaluje si Vetyška. Očekává, že se brzy zvětší území, kam se takto budou potraviny doručovat, i větší automatizaci procesu a inovace služeb pro zákazníky.

Zákaznický servis zlepšují i menší firmy, které se on-line nákupům věnují jen v regionálním měřítku. Příkladem je společnost Potravinydomu.cz, která v Praze a blízkém okolí obslouží tisícovky lidí. Její novinkou je sestavení nákupů podle hlasových pokynů zákazníků. Ti oceňují zejména pohodlnost této služby. „Zboží dodáme až na místo před dveře, v případě důvěry zákazníka i do kuchyně,“ řekl jednatel firmy Peter Nemeshegyi.

Odborníci do budoucna počítají s dalším rozšířením on-line nákupů potravin „Tento trend souvisí obecně se snahou dostat se co nejblíže k zákazníkovi a odbourat klasický kamenný obchod,“ uvedl Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta. Koronavirová pandemie podle něj zejména urychlila přesun směrem k internetovým obchodům u potravin, tedy výrobků s krátkou dobou spotřeby. „Češi jsou poměrně otevření, a proto zde tato změna probíhá rychleji, než je průměr Evropské unie,“ podotkl.

Jeho slova potvrzuje také Prouza, i podle něj se Česko v oblasti obchodů přes internet pohybuje na špici. „A to jak v oblasti sortimentu, tak i navazujících služeb. Důkazem je i expanze mnoha českých e-shopů do zahraničí, což se netýká jen potravin. Řada zahraničních zemí se od nás má co učit,“ dodal Prouza.