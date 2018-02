Nákupy na internetu: Ukradené peníze vrátí banky do 24 hodin

Je to dobrá zpráva minimálně pro 4,5 milionu Čechů, kteří podle loňského zjištění statistiků pravidelně nakupují zboží a služby na internetu. Bezhotovostní platby na webu budou o něco bezpečnější než dosud.

V Česku začala platit nová celoevropská směrnice o platebních službách, která mimo jiné nařizuje rychlejší reklamace či navrácení nelegálně stržených peněz.

Jak konkrétně? Především se obecná lhůta pro reklamaci platebních služeb v bankách zkrátí z 30 na 15 dnů (ve výjimečných případech to může být stále až 35 dní). Pokud navíc dojde k neoprávněnému stržení peněz z účtu klienta, musejí banky vrátit peníze do jednoho pracovního dne a až následně finance vymáhat od třetích stran.

„Dřív nebyl zákon úplně jasný v termínech, protože říkal, že banka musí poslat klientovi peníze neprodleně, což si každý mohl vykládat různě,“ vysvětluje novou jednodenní lhůtu Jana Karasová, mluvčí Air Bank.

ZLODĚJ, NEBO VY?

Banky nahlášené podezřelé transakce vždy prověřují. Když je reklamace oprávněná, klientovi peníze zůstanou. Pokud je reklamace neoprávněná, musí peníze vrátit.

Lidé totiž za „krádež“ označují i to, když jim z účtu odejdou peníze na různé typy služeb, kterým kdysi dali svolení k „manipulaci“ na svém účtu, ale pak to zapomněli. „Velké množství reklamací představují třeba různé předplacené služby (licence počítačových programů, seznamky) nebo doúčtování autopůjčoven, hotelů, kde klient platební kartu pro tyto účely předkládá,“ popisuje mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

V takových případech je však nutné se s reklamací obrátit přímo na obchodní místo, protože z pohledu banky to není neautorizovaná transakce. Finanční ústavy přitom svorně prohlašují, že počet opravdových pokusů o nelegální stržení peněz z účtu je v rámci desítek milionů transakcí minimální.

„Jde zhruba o 0,01 % z objemu všech realizovaných transakcí,“ podotýká Kopecká.

I podle Karasové jsou to maximálně stovky pokusů ročně. „Nejdůležitější je, aby nám klient o neoprávněné platbě sám dal vědět co nejdříve. Proto je dobré, když má klient nastavené automatické upozornění na změnu zůstatku na svém účtu,“ doporučuje Karasová.

Nová evropská směrnice zavedla i další věc, která zákazníky potěší. Od poloviny ledna je v Česku zakázáno účtovat zákazníkům extra poplatky za platbu kartou. To se dělo hlavně v kamenných obchodech či u čerpacích stanic, kde visely cedulky s nápisem, že si při platbě kartou účtují přirážku ve výši jedno až dvě procenta.

„Pokud by po vás nyní prodejce zaplacení poplatku požadoval, namítejte jeho neoprávněnost a určitě ho neplaťte,“ zdůrazňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. Zároveň odmítá tezi, že by zákaz poplatků výrazně zvýšil ceny. „Většina obchodníků do nich už přirážku stejně promítla,“ myslí si Zelený.

DVA ZE TŘÍ

Důležitou změnou, kterou evropská směrnice nařídí až s účinností od července 2019, bude také takzvané dvoustupňové ověření identity klienta.

V případě nákupů přes internet či při přihlašování do internetového bankovnictví budete nově muset absolvovat důkladnější proces ověření vaší identity.

To bude spočívat v použití alespoň dvou ze tří následujících bezpečnostních prvků: údaj, který je znám pouze vám (např. heslo do internetového bankovnictví nebo PIN či CVC kód ke kartě), věc, kterou máte ve své moci (např. platební karta nebo mobilní telefon) nebo vašich biometrických údajů (např. otisk prstu).

„Sice ověřováním dle nových pravidel strávíte více času, ale za to budou vaše peníze na účtu lépe chráněny,“ uzavírá Lukáš Zelený.