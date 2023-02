Ve vozících končilo zejména potravinářské zboží vyhlédnuté v letácích. Vyplatily se však nejen výrobky v akcích, ale i v běžném prodeji. I díky nulové dani z přidané hodnoty nadále v Polsku vycházejí potraviny levněji než u nás.

Na sociálních sítích existuje několik skupin zaměřených na nákupy v Polsku. Lidé se baví o konkrétních obchodech, sdílejí názory na zboží. Radí, kde je čerstvé a kvalitní maso, jogurty a podobně.

„Maso, sýry, řecké jogurty, jablka, mléko, cukr. Kupujeme i další věci, vyplatí se i boty, oblečení a samozřejmě zboží v akci,“ zaznívá pak často v radách diskutujících například ve skupině Polsko - nákupy, rady, zkušenosti.

Zkušenosti s nákupy v Polsku má i Pavel (53 let) z Hlučína na Opavsku. „Je to tam opravdu levnější. Ale jedno vím jistě. Už tam nikdy nepojedu v sobotu dopoledne. Jeli jsme přes Hať do Biedronky kousek za hranicemi. Cesta v pohodě, ale byl problém s parkováním. Drtivá většina aut z Moravskoslezského kraje. Plný obchod, čekání u pokladen. Takže jedině během pracovního dne po šichtě,“ uvedl Pavel.