„Očekáváme, že v následujících čtyřech týdnech utratí Češi on-line přes 20 miliard korun,“ uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. Celkové předvánoční prodeje podle jeho odhadu přesáhnou50 miliard korun, což je asi o pět miliard více než loňský rekord.

Do poslední chvíle

„Letos připadá Štědrý den na úterý, což posunulo možnosti dodání dárků na poslední chvíli,“ pochvaluje si Vetyška. Lidé tak podle něj budou nakupovat až do svátků.

Přesto by podle Vetyšky zákazníci neměli nákupy nechávat na poslední chvíli. Dodání by mohlo zbrzdit špatné počasí, nebo může být zboží vyprodané. Doporučuje proto nakoupit dárky nejlépe do pátku 13. prosince.

Lákadlem Black Friday pro zákazníky bývají inzerované slevy. Ty však mohou být někdy pouze zdánlivé a lidé za zboží zaplatí stejnou cenu. Podle srovnávače cen Hlídač Shopů si loni české e-shopy kouzlením s původní cenou „přibarvovaly“ slevy zhruba o desetinu. „Z reklamy na 80 procent slevy se tak stává reálná průměrná sleva 25 procent, a to jen asi na dvě procenta nabízených produktů,“ řekl Jakub Balada z Hlídače Shopů.

Na zákazníka kašlou

Nedostatky potvrzují i kontroly České obchodní inspekce. „V oblasti internetového prodeje dochází neustále k porušování spotřebitelské legislativy, tedy práv spotřebitele,“ uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Inspektoři ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli 185 kontrol. Porušení zákona zjistili ve 146 případech, tedy téměř v 79 procentech kontrol.