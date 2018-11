Nálada spotřebitelů citelně ochabla. Hlavně kvůli drahému bydlení a energiím

Češi se bojí zdražování. Souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně mírně poklesl o půl bodu na hodnotu 99,3. Může za to zejména vlna skepse mezi spotřebiteli, která je nejsilnější za posledních sedm let. Naopak podnikatelé hledí do budoucnosti s rostoucím optimismem.

V podnikatelské sféře se zvýšil indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb a ve stavebnictví. „Podniky plánují pro rok 2019 meziroční růst investic zhruba o 5 procent. Potvrdila se i dobrá kondice stavebního sektoru, kdy po deseti letech saldo indikátoru důvěry ve stavebnictví vystoupalo na kladnou hodnotu,“ upřesnil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. ČTĚTE TAKÉ: Češi zbohatli a přeskočili Slováky a Řeky. Na Slovince a Estonce přesto nestačí Náladu však výrazně zkazil pohled spotřebitelů. Může za to zejména růst nákladů na bydlení a energie, obzvláště elektřinu. „Radost jim nedělá ani vyhlídka na začátek příštího roku, kdy mnohým z nich dále vzrostou ceny elektřiny, přidá se růst cen tepla a nakonec i plynu,“ říká hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. Lépe už nebude „V listopadu vzrostly obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace, jejichž důvodem může být například sílící nejistota z dalšího možného ekonomického vývoje,“ přidal další možnou příčinu Obst. „Spotřebitelé nadále těží z napjaté situace na trhu práce, ovšem tuší, že situace už se příliš zlepšovat nebude a že se ani příliš zlepšit nemůže,“ uvedl Kovanda. Dodal, že pokud se bude výstražný pokles opakovat, může domácí spotřeba příští rok přijít o pozici hlavního tahouna ekonomiky. Dobrá nálada, dokonce ta nejlepší v rámci dekády, naopak panuje ve stavebnictví. Po mnoha hubených letech by letos mělo růst dvouciferným tempem. Kromě objemu zakázek významně rostou i ceny stavebních prací, a to jak kvůli zvyšujícím se mzdám a zdražujícím energiím, tak kvůli nedostatku některých materiálů na trhu. ČTĚTE TAKÉ: Další známky zpomalování ekonomiky: Vzniká méně nových firem

