Namísto do výroby půjdou peníze do IT

Česká ekonomika je v dobrém stavu a nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni. A právě to je čas, kdy by se finanční podpora nových pracovních míst měla přesunout od výrobců k inovátorům, míní ministerstvo práce a sociálních věcí. Do budoucna by proto měly více peněz dostávat firmy, díky kterým bude Česko schopné více konkurovat v moderních technologiích. Vyplývá to z novely nařízení vlády, kterou ministerstvo připravilo.

„Investiční pobídky v dosavadní podobě splnily svoji úlohu,“ konstatuje úřad v materiálu. Nyní je podle něj potřeba vystavět systém, který posune Česko dopředu. Statisíce na člověka Větší podpory by se tak podle ministerstva mělo dostat technologickým centrům a centrům strategických služeb, kde se například vyvíjí software nebo opravují technicky vyspělá zařízení a stroje. Svět se mění ve virtuální realitu Přečíst článek › Naopak se výrazně sníží podpora pro výrobní podniky. Nárok na dotaci totiž budou mít podniky jen v těch regionech, kde je bez práce alespoň 7,5 procenta lidí. To znamená, že ze současné úrovně nezaměstnanosti by na ni nedosáhla skoro žádná firma. „To povede k zúžení okruhu regionů, do kterých lze tuto pobídku poskytovat,“ konstatuje samo ministerstvo. Nejedná se přitom o žádné drobné. Například technologická centra budou moci dostat až dvě stě tisíc korun na nového člověka, u výrobních firem jde výše podpory až do tří set tisíc korun na jedno nové pracovní místo. Podobně se změní i státní podpora pro rekvalifikace a školení stávajících zaměstnanců. Firmy: Je to fér Novela vládního nařízení souvisí s novým zákonem o investičních pobídkách, který nedávno schválili poslanci a senátoři a který tento týden podepsal prezident. Podle něj se o pobídky od státu budou moci ucházet pouze firmy, které investují peníze do vývoje a spolupracují s univerzitou nebo výzkumnou organizací. Boeingu za sedm měsíců klesl odbyt o 38 procent Přečíst článek › Podle Hospodářské komory tuto změnu vítá sedmdesát procent českých firem. Pobídky pro podniky, které pouze vyrábějí bez nějakých výraznějších ambicí do vlastního vývoje, podle nich pokřivují trh. „Podnikatelé si dosud stěžovali, že čerpání investičních pobídek způsobuje problémy s přetahováním zaměstnanců a komplikuje vztahy s odběrateli i dodavateli,“ poznamenal viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. A o zaměstnance jde firmám v současné době především, protože často musejí kvůli jejich nedostatku odmítat zakázky. „Velká část českých firem přitom dokáže akceptovat pobídky kvůli přilákání zahraničních a povzbuzení domácích podnikatelů, přicházejících s výrobním procesem například v oblasti high-tech technologií,“ dodal Minář.

Autor: Pavel Cechl