Náprava systému, nebo omezení svobod? Nová dohoda o copyrightu budí emoce

Podle čtyř významných sdružení vydavatelů médií je významné že unijní instituce v kompromisu posílily vyjednávací pozici vydavatelů i jejich ochranu proti neautorizované digitální reprodukci a distribuci jejich publikací. Podle vydavatelů výsledný kompromis nepoškodí malé a začínající platformy.

„Článek 11 umožní vydavatelům chránit jimi vytvořený obsah před jeho bezplatným komerčním využíváním zvlášť ze strany digitálních platforem, jako jsou Google nebo Facebook,“ uvedl ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Dodal, že směrnice vydavatelům zároveň umožní požadovat za toto využívání obsahu spravedlivou kompenzaci.

Vydavatelé opět připomněli, že kvalitní žurnalistika je významná pro kvalitu demokracie v Evropě a pokud je cílem zachovat v EU profesionální novinařinu i do budoucna, jsou potřeba kroky na podporu tisku a náprava nyní nevyrovnaného mediálního „ekosystému“. Evropský parlament by měl novou směrnici jako celek podle nich v kompromisní podobě podpořit co nejdříve.

Internetové firmy: směrnice omezí inovace a růst

Naopak šéf kanceláře asociace internetových a počítačových firem CCIA Christian Borggreen v prohlášení uvedl, že domluvená podoba směrnice je promarněnou příležitostí ve snaze dosáhnout vyvážené a dlouhodobé reformy ochrany autorských práv v EU. „Obáváme se, že tato pravidla poškodí internetové inovace, růst firem a omezí on-line svobody v Evropě,“ myslí si. Asociace proto žádá vlády členských zemí EU i europoslance, aby „plně zvážily důsledky textu“ před tím, než jej finálně potvrdí.

Vzniku dohody předcházela složitá dvouletá jednání. Odpůrci směrnice, kteří se soustředili zejména na práva vydavatelů a povinnost automatického odstraňování nelegálního obsahu, tvrdili, že směrnice zásadním způsobem změní podobu internetu. „Občané budou moci i nadále mezi sebou obsah tisku a citace z něj volně sdílet,“ reagovala na kritiku Unie vydavatelů.

Rozdílné pohledy dvou zásadních stran sporu kolem směrnice o digitálním copyrightu nicméně přetrvávají. Postoj globálních internetových společností k návrhu směrnice se tak například shoduje také s pohledem pirátské europoslankyně Julie Redaové, která už vyzvala k odmítnutí návrhu na plénu europarlamentu.

Dva roky na adaptaci

Ten by měl o věci hlasovat ještě před volbami v květnu, text musí ve stejném – tedy v noci na dnešek domluveném – znění ještě formálně potvrdit také členské země EU. Ty pak budou mít dva roky na to, aby zapracovaly ustanovení směrnice do svých národních legislativ.

Pokud se tak stane, firmy jako Google a Facebook budou donuceny uzavřít s vydavateli licenční dohody na užívání obsahu. Objevily se už i výhrůžky, že pokud budou muset za obsahu vydavatelům platit, raději ho zablokují. „Autoři podobných prohlášení a výhrůžek by si ale měli být vědomi, že se tím dopouštějí zneužití dominantního postavení,“ upozornila Unie vydavatelů.