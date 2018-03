Nařízení o ochraně soukromí na digitálním trhu? Vydavatelé chtějí úpravy

Rada Evropy a Evropský parlament v současné době projednávají nařízení o ochraně soukromí na jednotném evropském digitálním trhu, které je také známé jako nařízení o ePrivacy. To by mělo zavést přísné regulace ochrany osobních dat. Proti tomu se však ohrazuje přes padesát evropských vydavatelských organizací, které pozorňují na rizika spojená s jeho přijetím.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Evropské vydavatelské asociace vydavatelů časopisů EMMA a vydavatelů novin ENPA s řadou národních vydavatelských asociací včetně tuzemské Unie vydavatelů zveřejnily otevřený dopis evropským a národním politikům. V něm žádají, aby politici při projednávání návrhu nařízení ePrivacy vzali v úvahu všechny možné negativní důsledky, které by nařízení mohlo mít na evropský digitální trh a jeho další rozvoj, zejména pak na oblast digitálního publikování zpravodajského a dalšího tiskového obsahu.

V dopisu upozorňují na hlavní nebezpečí vyplývající z návrhu nařízení, které se týká nezávislého měření provozu webových stránek prostřednictvím cookies. Toto měření je předpokladem realizování cílené reklamy a příjmů vydavatelů z digitálního publikování obsahu prostřednictvím reklamy.

„Obáváme se, že současné návrhy by nenabízely účinnou ochranu spotřebitelům, ale posílily by již tak dominantní hráče v datové ekonomice; ohrozily by rozvoj evropských start-upů a inovativních společností, online reklamy, telekomunikačních operátorů a dalších odvětví; a podkopaly by zásadní úlohu tisku a médií v evropském demokratickém životě,“ stojí mimo jiné v dopise.

Podle asociací je tak vzhledem k dynamickému rozvoji digitálních technologií a digitálního trhu velmi obtížně určit pravidla regulace ochrany osobních dat tak, aby nedošlo k požkození některých subjektů a nebyl omezen celkový rozvoj tohoto sektoru.

Asociace také uvádějí, že současný návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích poskytuje speciální zacházení spíše globálním hráčům, kteří shromažďují a zpracovávají data, zejména ta lokalizační. Údaje shromážděné prostřednictvím zařízení a operačních systémů by pak byly považovány za méně citlivé než údaje související s evropskými komunikačními sítěmi, a to bez jakéhokoli odůvodnění a bez ohledu na účinnou a konzistentní ochranu spotřebitele;

O významu tohoto tématu svědčí, že se k dopisu připojilo přibližně 50 různých organizací. Signatářem se spolu s většinou národních vydavatelských asociací evropských zemí stala také Unie vydavatelů. Plné znění dopisu si můžete prohlédnout ZDE.