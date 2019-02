Nezvykle dlouhá debata na půdě České národní banky (ČNB) přinesla očekávaný výsledek: základní úrokové sazby se prozatím nemění. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na úrovni 1,75 procentu, diskontní sazba na 0,75 procenta a lombardní sazba 2,75 procenta. Klíčovou otázkou zůstává, co se letos bude dít dál.

O náročnosti dnešního jednání bankovní rady ČNB svědčí fakt, že oznámení výsledku bylo o jednu hodinu posunuto. „To se stalo poprvé za více než let,“ připomněl hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.

Podle člena dozorčí rady Expobank Jiřího Schwarze měli centrální bankéři hned několik důvodů, proč nyní v růstu úrokových sazeb nepokračovat: „Daří se plnit primární cíl v podobě dvouprocentní míry inflace. Naši významní exportní partneři z EU začínají pociťovat pokles tempa růstu a nesnižují se nejistoty vyplývající z ekonomických dopadů brexitu.“ Svou roli podle něj sehrála i klesající poptávka po vlastním bydlení ve všech regionech s výjimkou Prahy.

Zvyšování úroků ještě neskončilo

Ekonomové z Raiffeisenbank nicméně trvají na tom, že zvyšování úrokových sazeb ještě není u konci. „Očekáváme, že bankovní rada ještě dvakrát vždy po 0,25 procentních bodech zvedne základní úrokovou sazbu na konečných 2,25 procenta, a to během první poloviny letošního roku,“ shrnula jejich odhad Helena Horská. Nejen Češi by se podle ní měli zvyknout na to, že nízké úrokové sazby se stanou novým standardem.

„K tomu, že ČNB rozhodla prozatím zachovat úrokové sazby na stávající výši, přispěl určitě i vývoj HDP a také to, že řada institucí mírně revidovala své predikce dalšího růstu směrem dolů,“ uvedl Bohuslav Čížek za Svaz průmyslu a dopravy ČR. Dodal, že centrální banka se bude nadále pokoušet ochlazovat realitní trh, aby zamezila vzniku bubliny.