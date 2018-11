Národní potravinová sbírka skončila. Češi darovali 321 tun zboží

Češi během letošní Národní potravinové sbírky věnovali na pomoc potřebným 280 tun trvanlivých potravin a 41 tun drogistického zboží. Dobrovolníci díky tomu poskytnou osamělým seniorům, matkám samoživitelkám a rodinám ve finanční tísni přes půl milionu porcí jídla.

„Pro nás je nejdůležitější to, jakou vlnu solidarity opět Národní potravinová sbírka pomohla zvednout. Jsme také rádi, že lidé letos kromě základních potravin darovali více drogerie a hygienických potřeb a někde také mnohem kvalitnější potraviny. Právě to, že lidé přemýšlejí nad tím, co koupí a komu pomohou, byl jeden z hlavních motivů, proč jsme před šesti lety sbírku založili a proč ji organizujeme,“ řekla Pavlína Kalousová z organizace Byznys pro společnost.

Sbírka, která se uskutečnila v sobotu mezi 8. a 18. hodinou v 693 prodejnách po celé České republice, zajistila letos podobný objem zboží, jako vloni. „Na vzorku jednoho pražského obchodu, kde se darovalo matkám samoživitelkám, jsme sledovali, že lidé mnohem více darovali zboží pro děti a dražší potraviny a drogerii, jako jsou pleny, výživy, sušené mléko, konzervy, ale i cukrovinky na Mikuláše,“ přibližují organizátoři.

Populární jsou konzervy, těstoviny či rýže

Více než pětina zboží (téměř 70 tun) se vybrala na území Prahy. Druhým nejúspěšnějším regionem byla s více než 45 tunami potravin a drogerie jižní Morava a přes 31 tun darovali obyvatelé Vysočiny. Největší nárůst oproti předchozímu ročníku organizátoři zaznamenali v drogistickém zboží.

Tak jsme to s klukama stihli a máme nákup pro dobrou věc #narodnipotravinovasbirka #potravinypomahaji díky všem lidem za jejich pomoc a štědrost. Díky za dobrovolníky bez kterých by to nešlo?? pic.twitter.com/RrbBsB7Vnj — Marian Jurečka (@MJureka) November 10, 2018

Vůbec nejúspěšnější prodejnou v České republice byl Globus na Praze 9, kde zákazníci darovali 7,82 tuny zboží. „Mimo Prahu byli nejštědřejší zákazníci v Tescu v Brně, kde darovali téměř 5 tun zboží,“ dodávají organizátoři.

„Mezi nejčastěji darované potraviny patřily masové a rybí konzervy, těstoviny, rýže, instantní polévky, sterilizovaná zelenina či dětské výživy a další potraviny určené pro malé děti. Jsme rádi, že i letos lidé upřednostňovali při nákupu potravin do Národní potravinové sbírky nutričně hodnotné potraviny. Velmi potřebné je drogistické zboží a zde jasně vedly dětské pleny a prostředky osobní hygieny,“ řekl Tomáš Gajdošík, koordinátor a mluvčí Národní potravinové sbírky.

Dnes je Národní potravinová sbírka a my jsme v Globusu na Zličíně. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost. Přidejte se a zastavte se za námi, budeme tu do 18:00. pic.twitter.com/OpmHQ0IFMX — NADĚJE Praha (@nadejepraha) November 10, 2018

Darované potraviny i drogerii v obchodech přebírali a třídili dobrovolníci. Zboží bylo následně převezeno do skladů České federace potravinových bank, nebo přímo do charitativních organizací. „Důležité je, že cesta potravin je přímá a krátká. Darované potraviny zůstávají v kraji, kde byly darovány. Proto darováním pomáhají dárci především ve svém okolí,“ dodávají organizátoři.