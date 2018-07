NASA chce do deseti let vybudovat měsíční stanici. Měla by stálou posádku

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA plánuje do deseti let umístit na orbitu Měsíce malou vesmírnou stanici. Ta by měla sloužit jako základna pro budoucí pravidelné mise na povrchu jediné přirozené družice Země. Informoval o tom zpravodajský portál se zaměřením na technologie CNET.

Snaha o další průzkum zemské družice jde ruku v ruce s nařízením amerického prezidenta Donalda Trumpa z roku 2017, který od NASA vyžaduje obnovení měsíčních misí. K poslední z nich, nazvané Apollo 17, přitom došlo již v roce 1972. ČTĚTE TAKÉ: Ikonické věže mysu Canaveral šly k zemi. Rakety z nich startovaly 68 let Trumpova politika v oblasti letů do vesmíru se tak značně odchýlila od představy předchozího prezidenta Baracka Obamy, za jehož vlády se NASA soustředila na projekt vyslání člověka na Mars. Plánovaná vesmírná stanice NASA nebude podle deníku USA Today schopná dostat astronauty na Měsíc bez přistávacího modulu, na němž by se podíleli komerční či mezinárodní partneři. S tím by však mohly pomoci firmy jako SpaceX Elona Muska nebo Blue Origin nejbohatšího člověka světa Jeffa Bezose. Se zásobováním by zase mohly pomoci nedávno objevené vodní zdroje na měsíčním povrchu. Záměr NASA tak reaguje na vzrůstající zájem soukromých společností o lety do vesmíru. „To, co se v současné době děje v sektoru komerčních vesmírných letů, se brzy dotkne i Měsíce,“ prohlásil ředitel firmy Moon Express Bob Richards. „Podle mého názoru je tam jasná analogie.“ ČTĚTE TAKÉ: NASA opravuje raketu projektu Apollo. Je poslední svého druhu NASA v současné době spolupracuje se soukromými společnostim, jako je právě Moon Express, na plánu vyslat na Měsíc přistávací modul s vědeckými zařízeními již v následujícím roce. Podle USA Today je to slušný začátek partnerství mezi NASA a podnikatelským sektorem, které může pomoci vyvinout dokonalejší vesmírná zařízení za daleko nižší cenu. Richradsova společnost byla založena v roce 2010 s cílem hledat a těžit na povrchu Měsíce suroviny. V současné době pracuje Moon Express na snížení nákladů na vyslání robotických průzkumníků, avšak Richards předokládá, že v následujících letech bude možné na Měsíc vyslat stálou lidskou posádku. ČTĚTE TAKÉ: Vesmírná loď Dragon dorazila k ISS. Doručila zásoby i umělou inteligenci

Autor: Lukáš Rott