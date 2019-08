Do soutěže na jejich modernizaci se totiž nikdo nepřihlásil a České dráhy budou muset vypsat tendr znovu. Je ale už jisté, že do prosince vlaky nebudou připravené pro provoz podle smlouvy.

České dráhy musely soutěž na modernizaci 12 jednotek D6460 zrušit a současně vypsaly takzvané předběžné tržní konzultace.

„V rámci tržních konzultací nyní chceme získat informace, které využijeme při přípravě nového zadávacího řízení,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Podle ní jsou České dráhy s Olomouckým krajem v kontaktu a řeší další postup.

Dvě varianty

Ve hře jsou dvě varianty, ČD nechtějí říct, jaká je reálnější: buď na trasách, kde se měly jednotky objevit, zůstanou od prosince stávající soupravy nebo projdou jednotky ve vlastním zázemím Českých drah alespoň částečnou úpravou, například instalací českého zabezpečovače a vyjedou od prosince a postupně se budou posílat na větší modernizaci.

Podle smlouvy Českých drah s Olomouckým krajem má dopravce vybavit vozidla v souladu s technickými a provozními standardy Olomouckého kraje.

„Dopravce jako veřejný zadavatel je povinen opravy a dodavatele oprav soutěžit. Stejně jako v jiných odvětvích je i v tomto chování dodavatelů zcela nepředvídatelné. Z tohoto důvodu není v uzavřené smlouvě sjednána sankce, tato bude s dopravcem sjednána až po předložení harmonogramu nasazení vozidel, tento je možné sestavit až na základě úspěšně proběhlého výběrového řízení na opravárenskou společnost. Ani kraj a ani dopravce nemohou ovlivňovat průběh transparentního výběrového řízení,“ uvedla manažerka komunikace Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Co vše má oprava obsáhnout?

Jednotky Stadler GTW chtěl původně koupit RegioJet pro provoz v Ústeckém kraji. V rámci opravy měly dostat jednotky nejen české zabezpečovací zařízení, ale například i nové čalounění sedaček, informační systém, wi-fi nebo elektrické zásuvky. Jde o jednotky řady 646 se 119 sedačkami a místem pro 80 stojících, vyráběly se v letech 2001 a 2002.

Vozy jsou nízkopodlažní a klimatizované, jezdily původně na tratích kolem Berlína. České dráhy zaplatily za vlaky 190 milionů korun bez DPH. Modernizace měla vyjít na 300 milionů korun.

Kde by měly jezdit?

Jednotky mají jezdit na trati z Olomouce do Moravského Berouna (trať 310) a z Olomouce do Drahanovic (tratě 275,273). V kombinaci s motoráky 810 pak budou jezdit i ze Šumperka do Jeseníku a z Lipové Lázní do Javorníku ve Slezsku (tratě 292 a 295).