Při příležitosti oslav 40 let od zavedení hospodářských reforem, které Čínu proměnily z tehdy jedné z nejchudších zemí Asie na dnešní druhou největší ekonomiku světa, pronesl současný prezident Si Ťin-pching projev, v němž shrnul úspěchy posledních čtyř dekád a představil budoucí ekonomické plány své země. V jejich rámci pak podle BBC Peking „nikdy nebude usilovat o globální hegemonii“.

Čínský prezident Si Ťin-pching | Foto: ČTK/AP

Během zmíněných 40 let zaznamenala tato světová velmoc pokrok, jenž on sám považuje za „epický úspěch, který hnul nebem i Zemí“.

Avšak právě díky jejímu aktuálnímu ekonomickému postavení „není nikdo jiný v pozici, aby čínskému lidu diktoval, co smí, nebo nesmí dělat“.

Ačkoliv řadu věcí může Čína vidět jinak, její hlavní zájmy se prý od zájmů ostatních západních zemí nikterak neliší. Peking se totiž vždy snažil být „propagátorem světového míru, obráncem mezinárodního pořádku“ a zaujímat „vedoucí roli v boji proti klimatickým změnám“.

Reformy, které změnily Čínu k nepoznání

Čínské reformy, díky nimž mohla být v této socialistické zemi zavedena tržní ekonomika, inicioval před čtyřiceti lety bývalý vicepremiér Teng Siao-pching. K jejich schválení došlo během dvoudenního zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Číny, které začalo 18. prosince roku 1978.

Reformy mimo jiné znamenaly zlepšení životní úrovně tamního obyvatelstva a otevření se tohoto tehdy velmi chudého státu okolnímu světu. Investice od zahraničních partnerů proudící na východ Asie společně s novými technologiemi postupně z Číny během následujících čtyřiceti let vytvořily po USA druhou největší světovou ekonomiku.

Spor nevídaných rozměrů

A jsou to právě Spojené státy americké, s nimiž se Čínská lidová republika nedávno dostala do významného obchodního sporu, jenž má dopad daleko za hranice obou zmíněných zemí. V důsledku negativní obchodní bilance a obvinění z porušování ochrany autorských práv tamními firmami uvalil Washington clo na vybrané čínské výrobky, jejichž roční dovoz do USA dosahuje hodnoty 250 miliard dolarů (zhruba 5,66 bilionů korun). Čínská reakce v podobě odvetných cel na sebe nenechala dlouho čekat, a spor mezi dvěma největšími ekonomikami světa tak nabyl nevídaných rozměrů.

Obavy z eskalace obchodní války mezi Čínou a Spojenými následně vyvolaly mezi investory paniku, která otřásla světovými finančními trhy. Obě země se nicméně začátkem tohoto měsíce dohodly na 90denním příměří, které využijí k dalším obchodním jednání a během něhož žádná další cla zavedena nebudou.