Velké překvapení, a ne zrovna příjemné. Tak svou jízdu po středočeských kolejích s novým dopravcem, jímž je společnost Arriva Vlaky, zhodnotil Martin Smrž, který se při ní vydal z Prahy do Berouna. „Vlak Arrivy mě sice odvezl, kam jsem chtěl, ale těšil jsem se, že pojedu mercedesem, a byl to spíš trabant,“ postěžoval si Deníku.

Arriva Vlaky jezdí od prosince na několika trasách, které začínají v hlavním městě. Spoj do Českých Budějovic má zastávku i v Berouně. „Když na Smíchovském nádraží přijel k peronu, nebyl jsem si jistý, jestli je to můj vlak,“ řekl Smrž.

Loni pan Smrž viděl prezentační jízdu Arrivy, a tak očekával zeleno-žlutou soupravu. K peronu ovšem přijel vlak s omšelou červenou barvou a logem Deutsche Bahn.

Po nástupu ho pak překvapil „retro“ interiér. „Tipuji tak z let 1970 až 1975,“ míní. Také debata s průvodčím neprobíhala podle jeho představ. Muži „dětského vzhledu“ se nezamlouvala jízdenka Pražské integrované dopravy v mobilní aplikaci Lítačka.

Právě na průvodčí si často stěžují i lidé v jiných částech republiky. Někde se ho údajně dokonce ani nedočkali. Jinde měli mít problém se s ním domluvit. „Personál obtížně mluvil česky,“ stěžoval si Jakub J. na sociální síti.

Pokuta v řádu statisíců

Společnost Arriva Vlaky se setkává s kritikou od poloviny prosince, kdy na české tratě nastoupila v masivnějším měřítku. Výhrady byly k nevytopeným spojům, častým zpožděním, nefunkčnímu prodeji jízdenek ve vlacích a nápisům v němčině.

Zlínský kraj již ohlásil udělení pokuty v řádu statisíců korun a požadavek na uhrazení výpadku v tržbách za jízdné.

Představitelé firmy slíbili, že do konce ledna zavedou jiný odbavovací systém: stejná zařízení, jaká používají České dráhy. Zaručují také postupné zlepšování, kdy mají být uváděny do provozu zmodernizované soupravy. To platí i pro rychlíky jezdící z Prahy.

Mluvčí firmy Jan Holub redakci Pražského deníku sdělil, že u souprav se občas objevují lehké závady. „Bohužel se neprojeví jinak než v reálném provozu. Závady se daří rychle odstraňovat a vlaky nasazovat zpět do provozu,“ uvedl. „Přesto se někdy nevyhneme nasazení červených záložních vlaků, které jsou ale i tak novější než vlaky, které na těchto tratích a spojích jezdily do poloviny prosince,“ zdůraznil.

Není důležité, jak staré vozy jsou, podstatné je, zda splňují požadované kvalitativní standardy, sdělil Pražskému deníku František Jemelka z ministerstva dopravy, jež vlaky Arrivy jezdící ve středních Čechách objednává. Uvedl nicméně, že při kontrolách byly odhaleny nedostatky a budou tudíž následovat sankce.