Slibem nezarmoutíš, praví známé rčení. Pokud jde o vládní slib zvýšit rodičovskou z 220 na 300 tisíc korun, vláda ANO a ČSSD si v tomto případě pořádně „naběhla“ na vlastní vidle. Kabinet ANO a ČSSD slíbil zvýšit rodičovskou už v programovém prohlášení. Poslední rok o tom ujišťoval i s dodatkem, že se tak stane nejenom u novorozenců, ale i u dětí mladších čtyř let.

Jenže chyba lávky. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se snaží najít ve státním rozpočtu úspory a slib na vyšší rodičovskou „pro všechny“ vzal v pondělí večer za své. Peníze dostanou od ledna 2020 jen novorozenci.

Každý rok se v Česku narodí přibližně sto tisíc dětí. Koalice tak teoreticky rozhněvala rodiče 300 až 400 tisíců dětí, které v lednu 2020 zůstanou „pod čarou“. Obzvlášť u maminek s termínem porodu kolem Silvestra to je bizarní situace. Stačí „se narodit“ 31. prosince 2019 pár minut před půlnocí (a nikoliv minutu po půlnoci) a rázem je vaše rodičovská o 80 tisíc nižší.

Podvedení rodiče

Hněv rodičů se proto včera svezl po ministryni Janě Maláčové (ČSSD). „Dostala jsem stovky zpráv od maminek a tatínků, jak jsou zklamaní, jak se cítí podvedení. A také mnoho zpráv, že jsme upřednostnili důchodce před rodinami,“ přiznala ministryně na sociálních sítích. Součástí dohody o rodičovské je totiž zvýšení starobních penzí o 900 korun od ledna 2020. Od roku 2021 by pak mělo začít fungovat zálohové výživné pro rozvedené rodiče, kterým protějšek neplatí alimenty.

Na rodiče dětí mladších čtyř let ale nezbylo. „Kompromis pro obě strany byl dát to nově narozeným dětem,“ konstatoval po jednání koalice premiér Andrej Babiš (ANO).

Maláčová včera odmítla, že protežuje důchodce. Rodičům dětí do čtyř let slíbila, že o „jejich“ peníze zabojuje. Ale je nutné je najít v úsporách. A není to malá suma. Vyšší penze pro seniory a vyšší rodičovská pro novorozeňata vyjde na 11 miliard korun. Přidat do toho i mladší děti znamená najít dalších osm miliard korun.