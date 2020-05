Letos v květnu je podle Zdenky Krutilové taková poptávka po opeřené drobotině, jako by se Češi odhodlali k velkému návratu k domácímu chovu. „Obvolávala jsem známé chovatele, jestli pro moje dlouholeté zákazníky někde neseženu mladé slepičky, když já už nemám ani jednu. V celém Česku je vyprodáno. Snáškové kuřice budou až v červenci,“ popisovala aktuální situaci se slepičkami ve věku 16 až 20 týdnů.

Mezi zákazníky, kteří si přijeli pro předem objednanou drůbež, viděla ráda nejen staré známé tváře, ale zaznamenala nebývalý počet úplných nováčků. Opeřence si odnášeli v klecích pro papoušky či morčata.

Slepičky pro děti

„Tolik začínajících chovatelů snad ještě nebylo. Do klece od papoušků si vzali slepičky každou jiné barvy a radovali se, jak doma potěší děti, že místo papouška budou mít sedm různě barevných slepiček,“ smála se Zdenka Krutilová.

Řadu nováčků na dvoře vesnického stavení v krátkosti zasvěcovala do chovu brojlerů, kačen a krůt na maso. „Brali si napáječky a krmné směsi. Mají na mě telefon, kdyby byla třeba ještě nějaká další rada. Snad to zvládnou. Není to tak jednoduché, jak se zdá na první pohled,“ usmívala se.

„Někteří noví zájemci zase volali, že si pro slepičky přijedou až v červenci, protože jim dodavatel neudělal kurník. Prý taky nestíhají,“ popisovala.

Několik důvodů pro vyšší poptávku

Květnovou poptávku po mladé drůbeži připisuje tomu, že lidé letos kvůli epidemii koronaviru častěji zůstanou přes léto doma, a mohou se zvířectvu věnovat. „Dalším důvodem je fakt, že jsou zavřené polské hranice. Konkurence z Polska opatření proti koronaviru přiškrtila. Lidé tak mohou odebírat drůbež pouze z tuzemských chovů,“ vysvětlovala příčiny.

Roli jistě hraje růst spotřebitelských cen potravin. V porovnání s březnem šly v dubnu nahoru konkrétně u drůbeže zhruba o dvě procenta. Meziročně pak podle údajů Českého statistického úřadu byly vyšší ceny vepřového masa o téměř 19 procent a uzenin o téměř 14 procent.

Mezi zákazníky, kteří si ve středu přijeli do Velkého Týnce pro káčata, byla například rodina z Prostějovska. Rozhodla se, že bude do určité míry potravinově soběstačná. „Letos jsme začali. Máme šedesát slepiček a přijeli jsme si pro patnáct kačenek. Uvidíme, kde nakonec skončíme. Chceme mít svoje, tak jsme se na to dali,“ svěřili se zákazníci z Prostějovska.