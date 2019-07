Ukázal to výpočet, který na základě dat ministerstva spravedlnosti provedl Institut prevence a řešení předlužení. Podle nich bylo od začátku října loňského roku až do konce letošního června zahájeno celkem více než 389, 7 tisíce nových exekucí, což je meziročně zhruba o 9,4 tisíce více. Z toho největší meziroční rozdíl, necelých pět tisíc, byl v posledním čtvrtletí loňského roku.

„Slova o tom, že exekučních řízení ubývá, tak nejsou pravdivá,“ konstatoval zakladatel Institutu Radek Hábl. Tím, proč došlo v posledních třech čtvrtletích k nárůstu, si ale nebyl příliš jistý. „Možná jde o předzvěst nějaké další krize,“ domnívá se Hábl.

Lepší trh práce

Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni za tím může být lepšící se ekonomická situace země. „Díky konjunktuře je extrémně nízká nezaměstnanost a na pracovní trh se dostávají i lidé, kteří předtím pracovali načerno,“ míní Hůle s tím, že v tom okamžiku je proti nim možné zahájit exekuce. „Ale mohou za tím být i pohledávky, které se doposud nevyplatilo vymáhat, a nyní začaly být vymáhány,“ dodává Hůle.

Rozhodně se ale podle něj nedá říci, že by se lidé nějak začali extrémně riskantně zadlužovat, protože trh s půjčkami je daleko více regulovaný a bezpečnější než před několika lety.

Nové zákony

Podle Radka Hábla je v datech možné najít i další trend, totiž zvýšení počtu žádostí o vyhlášení osobního bankrotu alias oddlužení. „Zatímco dříve jich bylo denně okolo stovky, nyní jich je asi 180,“ řekl Hábl. V červnu tak soudy přijaly 3135 žádostí, v červenci jich bylo zatím přes 2600. Do konce měsíce se tento počet ještě zvýší.

Důvod nárůstu je jednoduchý. V červnu totiž začala platit novela insolvenčního zákona, která podmínky oddlužení výrazně proměnila. Do té doby do něj například mohli dlužníci vstoupit pouze tehdy, když byli během pěti let schopni splatit minimálně třicet procent dlužné částky.

Tato podmínka už nyní neplatí. Dlužníci nově mohou splatit i nižší částku, soud pak může rozhodnout o tom, že se jim zbytek dluhu odpustí. Budou ale muset prokázat, že se pokusili splatit maximum. Zvýšila se alei částka, kterou musí být schopni splácet, a to na 2200 korun měsíčně.

Ve sněmovně je teď ještě jedna novela, která může systém exekučních řízení výrazně proměnit. „Například obsahuje automatické zastavování nevymožitelných exekucí,“ uvedl Hábl. To znamená, že když se více než tři roky nic nevymůže, tak se to ukončí. Pokud na návratu dluhu bude věřitel trvat, bude muset opět složit zálohu na náklady exekuce ve výši tisíc korun.

Podle Hábla tam ale chybí to, že by se exekuce přidělovaly exekutorům v místě bydliště dlužníka. „Trochu to nahrazuje koncentrace všech řízení vedených proti jednomu člověku k jednomu exekutorovi, ale není to moc dokonalé,“ soudí.