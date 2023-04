Důchodová reforma? Ať ji projedná tripartita, i s úpravami daní, žádají odboráři

ČTK

Odbory žádají, aby návrhy reformních změn důchodového systému projednala na svém příštím zasedání v polovině května tripartita. Chtějí, aby je probrala společně s daňovými úpravami. Po jednání s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) to novinářům řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Jurečka odborářům představil obrysy chystané reformy. Zahrnovat má dřívější důchod pro náročné profese, zkrácení povinné doby pojištění z 35 na 25 let, navázání věku pro nástup do důchodu na dobu dožití či ocenění péče o děti.

