Navrhla designový vibrátor, pak i novou tramvaj. T3 Coupé poprvé vyjede v Praze

/FOTOGALERIE/ Mladá a úspěšná desingnérka Anna Marešová nejprve zabodovala s návrhem umělecky ztvárněného vibrátoru, teď se očekává, že prorazí s projektem nové výletní tramvaje T3 Coupé, která navazuje na tradici legendárních vozů typu Tatra T3. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), s nímž studio Marešové spolupracovalo, představil modrou party tramvaj veřejnosti ve Střešovicích.

Marešová pobavila internet výrokem v rozhovoru pro server Xman.cz, kde prohlásila, že udělat vibrátor nebo tramvaj je vlastně podobné. O jejím díle pro pražský dopravní podnik se na oficiálních stránkách píše: „Plně respektuje základní charakteristiky původního designu, ale citlivými a promyšlenými zásahy jej posouvá do kontextu současné doby. Otevřením zadní části vozu a využitím původních prvků v kombinaci s moderními technologiemi vznikl 'old-timer', který ukazuje, že i tradiční prostředky městské hromadné dopravy mohou nabídnout zcela nečekaný luxus.“

Jak se vám líbí? Modrý vůz byl ve středu ve středu zájmu fotografů a kameramanů. O den později se poprvé objeví na kolejích v pražských ulicích v rámci Desingbloku. Až do pondělí bude T3 Coupé jezdit každou celou od 10 do 18 hodin. Má kapacitu 31 osob a jízdenka stojí 200 korun s tím, že dítě do šesti let musí sedět dospělému na klíně a může si novou tramvaj užít zdarma. Cestující před nástupem dostanou originální jízdenku, kterou budou moci vložit do strojku a tzv. si ji štípnout.

Původní trasa Výstaviště Holešovice — Nádraží Holešovice — Vltavská — Štvanice — Bílá Labuť — Náměstí Republiky — Dlouhá třída — Právnická fakulta — Malostranská — Chotkovy sady — Letenské náměstí — Strossmayerovo náměstí — Výstaviště Holešovice se však vzhledem k zavřené části Hlávkova mostu u stanice metra Vltavská nejspíš bude muset změnit. Dopravní podnik však zatím ohledně případné výluky mlčí.

Designéři se nejvíce inspirovali původní „té trojkou“. Některé nápady však vycházejí i ze starších typů tramvají. Třeba bar, který je součástí interiéru, vychází z tramvaje typu T1, kde podobný pultík sloužil pro prodej jízdenek. Střešní okna zase upomínají na legendární autobus Škoda 706 RTO. „Veškerým inovativním prvkům navzdory si tramvaj záměrně zachovává poetiku šedesátých let a vyjadřuje tak poctu designérovi Františku Kardausovi (1908-1986), autorovi původních vozů Tatra T3,“ uvádí oficiální web.

Po Designbloku bude vyhlídková tramvaj pro Prahu T3 Coupé sloužit pro zážitkové a komerční jízdy, které bude vypravovat vozovna Střešovice. Za 7700 korun na hodinu si ji můžete pronajmout i vy. Součástí říjnových jízd budou i komentované prohlídky (lístek stojí o padesát korun víc), s autorkou Annou Marešovou se můžete svézt a popovídat v pátek od 17 hodin.