Zemana do Číny doprovodila podnikatelská delegace organizovaná Hospodářskou komorou ČR. Do země přicestovali zástupci asi šesti desítek českých firem a institucí.

Český prezident v projevu poukázal na nízkou prognózu ekonomického růstu v Německu, za kterou vidí brexit a právě obchodní války mezi USA a Evropskou unií stejně jako mezi USA a Čínou. Za překážku, která podobným nebezpečím pro obchod a ekonomiku může čelit, přitom označil čínskou iniciativu nové Hedvábné stezky a bilaterální spolupráci Česka a Číny.

"Proto bych chtěl navrhnout, abychom společně jako přátelé a obchodní partneři bojovali proti nepřátelům ekonomického propojování a ekonomické spolupráce, proti nepřátelům otevřené společnosti a otevřeného trhu," řekl Zeman. Za společný zdroj všech těchto nepřátel označil lidskou závist. Zastal se přitom společnosti Huawei. "Ta je zkrátka příliš úspěšná, nic víc. A přesně to vyvolává závist. Pokud někdo tuto firmu obviňuje z toho, že představuje riziko, aniž by k tomu měl seriózní důkazy, považuji to za nekalou obchodní soutěž," řekl Zeman.

Společnost Huawei se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži; restriktivní opatření zvažují i další země, jiné naopak tyto obavy nesdílejí. Huawei obvinění ohledně špionáže odmítá. V závěru loňského roku český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před technologiemi Huawei, stejně jako další čínské společnosti ZTE; podle úřadu mohou představovat bezpečnostní riziko. Zeman se proti stanovisku NÚKIB opakovaně postavil.

Na dnešním česko-čínském podnikatelském fóru byla podepsána například výhradní licencovaná dohoda mezi Shanghai Miao Jiang Sporting Goods a Alpine Pro na výrobu a prodej kolekcí nelyžařského vybavení Alpine Pro v Číně. Společnost Ferrit uzavřela dohodu na dodávky náhradních dílů pro důlní zařízení China National Coal Development. Stejná firmy podepsala také smlouvu se Sichuan Jiahua Machinery na výrobu střešních konstrukcí pro uhelné doly.

Čína slibuje větší transparentnost ohledně nové Hedvábné stezky

Čínský prezident Si Ťin-pching v reakci na mezinárodní kritiku přislíbil více transparentnosti projektu takzvané nové Hedvábné stezky. Na začátek dvoudenního summitu věnovaného čínským plánům zlepšit dopravní spojení mezi Asií, Evropou a Afrikou dnes také vyzdvihl důležitost ochrany životního prostředí a boje proti korupci.

"Všechno by se mělo dít transparentním způsobem a bude platit nulová tolerance vůči korupci," citovala agentura DPA Si Ťin-pchinga. Nová Hedvábná stezka je podle něho iniciativou, která zároveň bere ohled na životní prostředí.

Zeman Hedvábnou stezku dlouhodobě podporuje

Na schůzku přijeli zástupci více než stovky zemí světa, mezi nimi skoro čtyři desítky prezidentů a předsedů vlád. Českou republiku zastupuje prezident Miloš Zeman, který projekt nové Hedvábné stezky dlouhodobě podporuje. Naopak některé západní země poukazují na nedostatečnou transparentnost čínské iniciativy a podezírají Peking, že chce jejím prostřednictvím hlavně posilovat svoji moc.

Ekonomové také varují před dluhovou pastí, ve které se mohou ocitnout chudší země, jež se do projektu zapojí. Pro rozvojové státy je čínská iniciativa, která zahrnuje výstavbu silnic, železnic, přístavů a dalších zařízení, lákavá, většina projektů nové Hedvábné stezky je ale zajišťována čínskými státními společnostmi a financována půjčkami od vládních bank. Podle kritiků tak z projektu těží především Čína.

Prezident Si dnes zdůraznil, že iniciativa nové Hedvábné stezky musí zajistit hodnotný růst pro všechny zúčastněné země, který bude zároveň udržitelný. "Vybudování vysoce kvalitní, udržitelné, pro všechny dostupné infrastruktury za rozumnou cenu pomůže zúčastněným zemím plně využít své zdroje," uvedl Si.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič ve čtvrtek prohlásil, že i firmy ze zemí EU by se rády do projektu nové Hedvábné stezky zapojily, požadují ale větší transparentnost. "Rádi bychom se více zapojili do tohoto projektu, ale potřebujeme více informací pro naše firmy," řekl americké televizi CNBC eurokomisař, který na summitu v Pekingu zastupuje Evropskou unii. "Důležité je také udržitelné financování tohoto projektu, protože to je věc, která vyvolává i v Evropě obavy," dodal.

Vzhledem ke kontroverzím, které projekt nové Hedvábné stezky vzbuzuje, jsou velké země EU s výjimkou Itálie zastoupeny na summitu na nižší úrovni, stejně jako například USA či Japonsko. Britský ministr financí Philip Hammond dnes v Pekingu uvedl, že Británie je připravena pomoci využít potenciál, který nová Hedvábná stezka nabízí.

Politické špičky na konferenci

Rusko zastupuje na vrcholné schůzce prezident Vladimir Putin. Ten dnes řekl, že čínský projekt nové Hedvábné stezky je v dokonalém souladu se zájmy Euroasijského hospodářského svazu, jenž sdružuje Rusko s některými zeměmi bývalého Sovětského svazu.

Podporu nové Hedvábné stezce vyjádřili na summitu i asijští vůdci jako pákistánský premiér Imran Chán a malajsijský premiér Mahathir Mohamad, přestože Pákistán a Malajsie patří k zemím, které v poslední době pozastavily některé projekty kvůli jejich vysoké ceně.