Poláci dokončí dálnici dřív než Češi. Na Trutnov se může valit třikrát víc aut

Vypadá to skoro jako nechtěná výhra v loterii. Stavba vysněné dálnice D11 u hranic s Polskem je sice blízko, ale objevují se první obavy, zda nepřinese problémy.

Polská část bude u hranic už v roce 2023. A kompletně hotová. Česká nejdřív v roce 2025. A s velkou pravděpodobností nebude celá. Hotový bude jen úsek od Hradce Králové ke Smiřicím. Na hranicích u Královce tak nezbyde motoristům přijíždějícím po dálnici od Bolkowa nic jiného, než sjet na okresní silnici a po ní pokračovat dál k Trutnovu, nebo na Jaroměř.

Když se před lety opravovala silnice v Náchodě, kamiony měly vedenou objížďku přes Trutnov. Kolony, které se vytvořily na hlavním tahu městem, jsou dodnes strašákem. Odborníci odhadují, že od našich severních sousedů k nám zamíří asi třikrát víc aut, než dosud. „Zpracované dopravní modely předpokládají, že intenzity na dnešní I/16 mezi státní hranicí a Trutnovem vzrostou zhruba o 2700 osobních vozidel za 24 hodin, pokud bude v provozu polská S3 a nebude zprovozněna D11 1109,“ uvedla Lenka Rezková z ministerstva dopravy.



Takový stav potrvá minimálně dva roky. Někteří lidé ale pochybují, zda místní silnice pojmou takový nápor. „Reálně hrozí výrazný nárůst vozidel jedoucích přes Trutnov a tím pádem také riziko dopravní kalamity,“ oznámil trutnovský poslanec Martin Jiránek (Piráti).

„Pokud by se i třeba jen třetina kamionů z Náchoda přesunula do Trutnova, tak nastane dopravní kalamitní situace, protože jak po cestě od hranic, tak především v Trutnově, který se nedá objíždět, na to není dopravní síť připravena,“ uvedl Jiránek.



Dokonce kvůli tomu interpeloval ve sněmovně ministra dopravy Daniela Ťoka (nestraník za ANO2011). Podle něj se ale počty kamionů nezvýší. Přes Královec by totiž nesměla auta těžší než devět tun, stejně jako nyní.



Slíbil ale opravu asfaltky, která by měla podle propočtů vydržet až trojnásobně větší zatížení. „Předpokládáme, že před okamžikem zprovoznění polské S3 bude silnice I/16 zásadněji opravena tak, aby v celé délce lépe zvládla převést navýšené dopravní zátěže osobních aut a zároveň, aby mohla lépe sloužit obsluze staveniště D11, stavby 1109,“ odpověděl Ťok.

Vždycky někde vznikne špunt

I když doprava evidentně zhoustne, nemělo by se tím podle trutnovského starosty a poslance Ivana Adamce (ODS) veřejně strašit. „Každá stavba přinese komplikace. To se nedá nic dělat. Je ale potřeba dovést ji už ke zdárnému konci,“ zdůraznil. Čtvrt století přitom patří mezi hlavní propagátory dálnice. „Cílem je stavět a propojit úsek od Hradce s trutnovskou částí a s Polskem. A co nejdřív. Když to nebude, tak vždycky někde vznikne špunt s řadou komplikací a nepříjemností,“ varoval.



Také bývalý žacléřský starosta a uznávaný manažer pro česko-polskou spolupráci Miroslav Vlasák se snaží na polské rychlosti při stavbě dálnice hledat hlavně pozitiva. Češi podle něj chtějí obě dálnice propojit co nejdřív. „Když už nebudeme na hranicích ve stejnou dobu, dala by se stavba dálnice zvládnout v roce 2025. Musíme se jako Češi ale snažit. A není to ani tak o penězích, jako o administrativě a samotné stavbě,“ dodal Miroslav Vlasák. V prosinci se bude nejen o dálnicích D11 a S3 hovořit na mimořádné dopravní konferenci v Trutnově.