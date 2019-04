Obě elektrické hračky jsou zhotovené z tvrdého plastu a pokryté plyšovým materiálem. Zatímco první model pejska má na hlavě lepidlem připevněny dvě červené mašle a kolem krku má zlatou pružinku s navlečenou rolničkou, druhý model se liší doplňky. Na hlavě má totiž klobouk a na očích brýle.

Na bříšku obou modelů pejska je umístěno plastové pouzdro se dvěma bateriemi typu AA, upozornila Česká obchodní inspekce (ČOI). Uzavření tohoto bateriového pouzdra je konstrukčně vyřešeno pomocí západky a šroubku, který ale na výrobcích nabízených k prodeji chyběl.

Některým dětem ve věku do tří let se proto může podařit, a to i bez použití nástroje, tuto západku otevřít a baterie z pouzdra vyjmout.

Nebezpečná rolnička s pružinkou

Nebezpečné pro malé děti mohou být i další části plyšových hraček, například rolnička s pružinkou. Výrobky rovněž neobsahují informaci o věku dítěte, pro nějž jsou určeny, ani upozornění na nebezpečí malých částí, které obsahují. U pejska s červenými mašlemi chybí rovněž jakékoliv identifikační údaje o výrobci či dovozci hračky do České republiky.

Inspektorát ČOI uložil prodejci obou výrobků ochranné opatření, kterým je zákaz distribuce a stažení výrobku z trhu. Informace o obou nebezpečných hračkách byly nahlášeny kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu o obchodu a zveřejněny v systému RAPEX.