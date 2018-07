Náboráři zdravotní pojišťovny přetáhli ke konkurenci mentálně postižené klienty

Oběťmi nekalých obchodních praktik se měli stát mentálně postižení klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny z Libereckého kraje. Pojištěnci s omezenou svéprávností byli bez vědomí opatrovníků přehlášeni k České průmyslové zdravotní pojišťovně. Dnes o tom informovala VZP.

Pojištěnci byli podle VZP přeregistrováni ke konkurenci i přesto, že jako osoby s omezenou svéprávností nevlastní občanský průkaz. Jejich soudně určení opatrovníci a zástupci organizací, které se o ně starají, se pak museli složitě domáhat toho, aby byly neplatné přeregistrace zrušeny.

Na nekalé praktiky provázející přetahování klientů pojišťovna upozorňuje dlouhodobě, ovšem případ z Liberecka je výjimečný. „Případy z Liberecka, kdy naháněči zneužili mentálně postižené, považujeme za překročení všech zásad, které by měly být i v rámci konkurenčního boje respektovány,“ konstatoval mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Změna pojišťovny je přitom poměrně jednoduchá. Stačí pouze vyplnit a podepsat přeregistrační formulář, který klient odnese či zašle poštou na kteroukoliv pobočku nově zvolené pojišťovny. Odhlašovat se u pojišťovny původní není potřeba.

Změnu může každý udělat jednou za rok a na výběr má ze dvou termínů. Pokud podepíše a odevzdá formulář v období od 1. ledna do 31. března, stane se klientem nově vybrané pojišťovny od prvního července. Tutéž možnost má i v termínu od 1. července do 30. září, a pak se stane pojištěncem nové pojišťovny od začátku následujícího roku.

Přeregistrace z Liberecka se odehrály v minulém termínu a najevo vyšly nyní, když se nic netušící opatrovníci mentálně postižených klientů dozvěděli, že jejich svěřenci by měli být od 1. července pojištěnci ČPZP. „VZP doposud zdokumentovala šest takových případů, nicméně lze předpokládat, že nemusí jít ani zdaleka o konečné číslo,“ řekl Tichý.

Opatrovníci zneužitých lidí se obrátili s oficiálními stížnostmi na ČPZP. „Oba vaši noví pojištěnci jsou klienti námi poskytované pobytové sociální služby, mají z důvodu mentálního postižení omezenou svéprávnost a nejsou oprávněni uzavírat smlouvy. Předpokládám, že váš pracovník během kontaktu rozpoznal, že jím oslovení lidé nechápou, co jim nabízí. Jelikož u sebe neměli občanské průkazy, opsal si jejich údaje z průkazek ZTP,“ napsala na adresu ČPZP ředitelka jednoho z libereckých domovů pro mentálně postižené.

Ovyjádření k celému případu jsme požádali i ČPZP, od které jsme obdrželi pouze stručnou reakci: „Na upozornění paní ředitelky DH Liberec jsme reagovali okamžitě. Celou záležitost jsme již v květnu vyřešili ke spokojenosti klientů a jejich opatrovníků. Za vzniklou situaci se omlouváme,“ uvedla pro Deník.cz tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Situace, kdy se nic netušící lidé dozvědí, že byli záhadně přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně, však nejsou bohužel nijak ojedinělé. „Množství případů, kdy lidé změnili zdravotní pojišťovnu, aniž by o tom věděli, spolu s faktem, že taková praxe pokračuje už několik přeregistračních období, vyvolává otázku, zda nejde o organizovanou nezákonnou činnost,“ zamýšlí se nad celým případem Tichý.

Důležité je také připomenout, že zákon pod hrozbou mnohamilionové pokuty zakazuje, aby pro pojišťovny dělaly nábor najaté firmy. Akvizici by měly pojišťovny dělat vlastními silami.

Zaskočení lidé se o tom, že už nejsou klienty své pojišťovny, dozvídají často teprve poté, co jim do schránky přijde od jiné pojišťovny nový průkaz pojištěnce. Pokud se nechtějí se změnou smířit, mají dvě možnosti – buď se co nejdříve obrátit na pracoviště své nové pojišťovny a trvat na zrušení neplatné registrace, nebo požádat svou pojišťovnu o asistenci.

Upozornění VZPVšeobecná zdravotní pojišťovna varuje své klienty, že pracovníci VZP neprovádějí žádné kontroly či průzkumy v bytech ani na ulicích. V případě, že se na klienta VZP obrátí kdokoliv, kdo bude tvrdit, že pracuje pro VZP, může si to dotyčný ověřit telefonátem na centrální klientské lince 952 222 222. VZP zároveň uvítá, když ji lidé budou o podezřelých případech informovat.