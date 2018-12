Na opravovaném úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem se od dnešní sedmé hodiny ranní jezdí jen jedním pruhem. Začaly zde totiž práce na jejím rozšíření. Ihned se zde začaly tvořit kolony. Řidiči by tak měli být na kritizovaném úseku trpěliví a počítat s omezením i ve čtvrtek. Informovala o tom Česká televize (ČT).

Uzavírka se týká jízdního pruhu mezi 104. a 101. kilometrem, v opačném směru mezi 94. a 104. kilometrem. Ve čtvrtek se pak dělníci posunou dále.

Hlavním úkolem je přestavět svodidla na úseku, kde plánovaná rekonstrukce nabrala velké zpoždění. Mělo by se tak předejít situaci z minulého týdne, kdy se kvůli sněhu a stojícím kamionům tvořily několikahodinové kolony. Na místo by se nově měla dostat snáze zimní údržba, jelikož se svodidla posunou více ke středu.

Dálnice by tak měla být mnohem lépe průjezdná. Řidiči by však měli počítat s tím, že před Vánoce jízdní pruhy zůstanou zúžené. Ve středu a ve čtvrtek se dokonce musejí vměstnat do jednoho pruhu.

Největší vánoční nápor, který odstartuje v pátek, by tak radikálně práce na silnici ovlivnit neměl, uvedla ČT.

Kdo za kolaps může?

Tyto kroky přišly kvůli velkému kolapsu na D1 a následné kritice ze strany ministerstva dopravy, kdy se na úseku D1 mezi 90. a 104. kilometrem začalo pozdě se zazimováním.

Kraj Vysočina ve čtvrtek uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky. Ministr Dan Ťok svalil vinu na kamiony, které zůstaly na dálnici stát. S ním souhlasilo i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Ministr proto také minulý týden v reakci na dopravní kolaps na D1 začal zvažovat legislativní změny, které by zakázaly kamionům na dálnicích jízdu v levém pruhu včetně předjíždění. Podle dopravců ale zákaz jízdy v levém pruhu těmto kolapsům nezamezí.

"Když už hrozí opravdová sněhová kalamita, dálnici uzavřeme pro všechna vozidla a pusťme je tam, až bude sjízdná. Funguje to tak i v Alpách, nevím, proč by to nemělo fungovat na Vysočině," uvedl generální tajemník sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

Stát kvůli zpoždění oprav na úseku Humpolec-Větrný Jeníkov v pondělí odstoupil od smlouvy se stavebními firmami, které na úseku pracovaly a zároveň chce úsek co nejdříve zprovoznit. V úterý pak tyto stavební firmy uvedly, že od smlouvy odstoupily i ony.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Firma Geosan ještě v pondělním prohlášení uvedla, že je rozhodnutá svým smluvním závazkům dostát a dílo v roce 2020 dokončit.