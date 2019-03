I při dodržování zákonem daného odpočinku pak mohou udělat chybu. Faktem také je, že zabezpečovací zařízení je jen na některých tratích a je kompatibilní jen s některými vlaky. Kdo tedy může za železniční nehody a co dělat, aby se neopakovaly?

K poslední mimořádné události došlo v době vzniku tohoto článku v Brně. Na hlavním nádraží se tu čelně srazil osobní vlak na lince z Letovic do Brna s osobním vlakem, který právě vyjížděl do Březové nad Svitavou. Při nehodě se zranilo třiadvacet lidí. Co nehodu způsobilo?

„Jeden z vlaků nezastavil u návěstidla, které mu zakazuje pokračovat v jízdě. Viníkem je nejspíše strojvedoucí. Další možností je také technická závada,“ řekl Deníku mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Zároveň přiznal, že vlaky jezdící na větších tratích mají bezpečnostní systémy, které návěstidla zakazující vjezd rozpoznají a soupravu zastaví. O to, aby podobnou výbavu měly i vlaky na regionálních tratích, Drážní inspekce zatím pouze usiluje.

Bodový systém

Ministr dopravy Dan Ťok by chtěl strojvedoucí přísněji kontrolovat i zvýšit jejich počet. Také by chtěl na železnici zavést obdobu bodového systému pro řidiče. „Máme dnes pro řidiče nákladních vozů jednoznačný systém, který je pro každého řidiče. Tento systém na drahách nemáme, myslím si, že je potřeba, aby se evidovala karta strojvedoucího, která bude k dispozici. Bude ji vést Drážní úřad,“ řekl ministr pro ČT24.

