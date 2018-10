Nejdelší most přes moře byl otevřen, vede z Hongkongu do Macaa

/FOTOGALERIE/ Za účasti nejvyšších představitelů Číny včetně prezidenta Si Ťin-pchinga byl uveden do provo-zu další z divů světa: 55 kilometrů dlouhý most, spojující čínskou pevninu v regionu Ču-chaj s Hongkongem a turisticky atraktivním Macaem.

Ambiciózní projekt je součástí ještě grandióznějšího plánu čínské vlády propojit jedenáct klíčových měst v ekonomicky se rozvíjející jižní části země. To v praxi znamená vyřešit komunikaci na území o rozloze 56 500 kilometrů čtverečních, kde žije úhrnem 68 milionů lidí.

Nejdelší most přes moře byl budován celkem čtrnáct let. (Šest let zabraly přípravy, osm let realizace.) Stál přibližně 300 miliard korun a zprovozněn měl být už v roce 2016, ale vzhledem k různým komplikacím soudní přezkoumání dopadu projektu na životní prostředí, podezření z korupce, překročení rozpočtu úřady jeho otevření opakovaně odložily.

Od nového mostu si Čína slibuje zkrácení cesty mezi Hongkongem a Ču-chaj ze tří hodin na 30 minut. Dvě tříproudové dálnice , které přes most vedou, v jednu chvíli zmizí pod vodou to když dorazí k podmořskému tunelu dlouhému 6,7 kilometru. Ten se nachází 40 metrů pod hladinou, a je tudíž nej-delším podmořským tunelem na světě.

Společnost One Bus počítá na této trase s provozem devatenácti dálkových spojů. Zájem bude jistě veliký: jen v roce 2016 navštívilo Hongkong téměř 57 milionů turistů, což je o 20 milionů víc, než kolik jich v téže době dorazilo do Velké Británie.

Lesk a bída

Odpůrci projektu však po-ukazují na fakt, že peníze investované Hongkongem do výstavby mostu by v tomto velkoměstě pomohly vyřešit akutní problém s nedostatkem bytů. Mohly by též zmír-nit chudobu, kterou je podle posledního průzkumu zasaženo více než 70 000 hongkongských rodin.

Dokončení mostu oslavila Čína už v závěru roku 2017 velkou světelnou show, které přihlíželo 10 tisíc dělníků.