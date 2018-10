Ze Singapuru do New Yorku za 19 hodin. Startuje nejdelší přímá linka světa

Souboj o nejdelší komerční leteckou linku bez mezipřistání má nového lídra. Společnost Singapore Airlines ve čtvrtek po pětileté pauze obnovila provoz na lince mezi Singapurem a New Yorkem. Trasu dlouhou více než 15,5 tisíce kilometrů urazí letoun Airbus za necelých 19 hodin.

Společnost na linku nasadila letoun Airbus A350-900ULR, který pojme 161 pasažérů. O jejich bezpečnost a pohodlí se bude starat posádka, která zahrnuje dva první důstojníky a třináctičlenný palubní tým. „Pracovní zatížení bude rovnoměrně rozloženo, aby měl každý zaměstnanec dostatek času na odpočinek,“ vysvětluje společnost.

Dlouhou cestu si cestující budou moci zpříjemnit výběrem z více než 1200 hodin filmů, televizních pořadů a hudby. Servírovat se podle serveru Business Times bude výběr jídel, která pomohou bojovat se zdravotními potížemi spojenými s dlouhodobým pobytem v oblacích.

The world's new longest flight, from Singapore to New York, starts this week. Here's what to expect if you buy a ticket https://t.co/oJzk2M9egj pic.twitter.com/9PT1MBEQwW — Bloomberg (@business) 9. října 2018

„Výzkumy ukazují, že dostatečný příjem tekutin a výběr potravin je velice důležitý. Je nutné se vyhnout takovým surovinám, které mohou způsobit nadýmání a plynatost, stejně jako nadměrnému množství alkoholu,“ vysvětluje odborník na péči o zdraví Rhenu Bhuller. Podle Gaila Crosse z univerzitní nemocnice v Singapuru představuje dlouhé sezení v kombinaci s dehydratací riziko vzniku trombózy.

Úspora paliva

Dlouhému provozu jsou uzpůsobeny i parametry samotného letadla. Kabina je vybavena zvýšenými stropy, většími okny a speciálním osvětlením, které má pomoci překonat pásmovou nemoc a snížit stres, který může téměř celodenní pobyt na palubě provázet.

Dvoumotorový airbus používá upravené pohonné jednotky, které oproti jiným letounům stejné velikosti spotřebuje o 25 procent méně paliva. Cesta ze Singapuru na newyorské letiště Newark potrvá za optimálních podmínek 18 hodin a 45 minut, v případě potíží však stroj vydrží ve vzduchu více než 20 hodin.

Singapurské aerolinky přerušily devítiletý provoz nejdelší přímé linky na světě v roce 2013. Tehdejší čtyřmotorové letouny Airbus A340-500 spotřebovaly vysoké množství paliva a kvůli vysokým cenám ropy začaly být lety ztrátové. Společnost však nyní doufá, že nové stroje se sníženou spotřebou paliva přinesou zisky i přesto, že ceny za barel ropy se blíží devadesátidolarové hranici.

World's longest flight: Singapore Airlines prepares to make history with 16,700-kilometer, 19-hour nonstop journey from Singapore to New York https://t.co/tIYY5eJ74D pic.twitter.com/IBppPNEozo — DAILY SABAH (@DailySabah) 11. října 2018

Nejdelší přímý spoj na světě však nebude záležitostí pro nemajetné. Letoun nabízí 67 míst v byznys třídě a 94 sedadel prémiové ekonomické třídy. „Myšlenka je taková, že nabízí prémiovou službu,“ řekl BBC letecký expert Geoffrey Thomas. „Jde o cestu mezi dvěma ekonomickými centry, takže lze předpokládat, že létat budou většinou obchodníci nebo bohatí lidé, kteří si chtějí užít let bez zastávky.“

Letecký závod

Prvenství v délce pravidelné linky bez mezipřistání doposud držely aerolinky Qatar Airways, jejichž let 921 urazil 14,5 tisíce kilometru dlouhou trasu z novozélandského Aucklandu do hlavního města Kataru Dauhá za 17 hodin a 40 minut.

Now boarding: Passengers ready for the world's longest flight - a marathon 19 hours in the air between Singapore and New Yorkhttps://t.co/lqiMTpDbUP pic.twitter.com/RMxX4FRryg — AFP news agency (@AFP) 11. října 2018

„Stává se z toho závod mezi několika společnostmi, které usilují o nejdelší možné mezikontinentální spojení,“ uvedl letecký analytik Shukor Yusof. „Snaží se obsadit a zužitkovat mezeru na trhu.“ To potvrzují i samotné Singapore Airlines, podle kterých je po přímých letech značná poptávka. Oproti letům s mezipřistáním jsou totiž výrazně kratší.