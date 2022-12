Finančně se to prý tolik nevyplatí. Ale v rámci udržitelnosti je to správná cesta. To potvrdil také Milan Najman z obchůdku se zeleninou v Ústí nad Orlicí. „Je z toho jenom pár korun, ale pořád lepší než to vyhazovat,“ uvedl Najman a dodal, že prodává bedýnku za 39 korun.

Stop plýtvání. Čechy oslovily bedýnky s ošklivým jídlem, zájem o ně je obrovský

V bedýnkách končí většinou nevyužitá rajčata, jablka, hrušky, mandarinky, hroznové víno a mrkev. „Když vidím, že je hruška lehce naťuklá, tak ji tam hned dám a vím, že ten den ji ještě někdo využije,“ popsal výběr do bedýnek Marcel Novotný z České Třebové, který začal s prodejem bedýnek v nedávné době. Zkušební cenu prý aktuálně nastavil na 40 korun.

„Já to ráda využívám. Ve velkých marketech je to hned pryč. U malých prodejců mám větší šanci bednu sehnat. Mrkev bývá dost kvalitní, nebo třeba i brambory. Mohu z toho vařit i za několik dní,“ přiblížila zkušenost s nákupem levné zeleniny a ovoce Jarmila Holanová z Chocně.

Trefa do černého

Ve velkých řetězcích jsou ceny o něco nižší, ale výběr je často omezen kvůli vysoké poptávce. „Mám to do Lidlu docela blízko, ale kloudné bedýnky jsou skoro hned pryč,“ postěžoval si František Nejedlý z Vysokého Mýta.

V tomto řetězci nakoupíte bedýnku vážící přibližně tři kilogramy za 25 korun. Bedýnku se třemi kily naleznete také v Albertu. Zde je cena o něco vyšší. Nastavena je na 30 korun.

Bedýnka v Penny s váhou dva kilogramy stojí 19,90. Každé dvě hodiny probíhá kontrola kvality ovoce a zeleniny, vytříděné kusy míří do zlevněné bedýnky. „Může se jednat například o kousky lehce ťuknuté nebo z roztržených balení po více kusech,“ informoval vedoucí oddělení Penny Marketu Petr Baudyš.

To, že se Lidl prodejem zlevněných bedýnek s ovocem a zeleninou trefil do černého, potvrzuje fakt, že se brzy přidaly také další řetězce. Lidl si i po více než roce od startu kampaně prodeje pochvaluje.

„Projekt bedýnek naplnil všechna naše očekávání a za dobu fungování je u našich zákazníků stále velice populární. Svědčí o tom nejen zpětná vazba, kterou dostáváme například prostřednictvím sociálních sítí, ale také rychlé prodeje,“ potvrdil mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

Snižování plýtvání

Snahu prodejců co nejméně plýtvat potravinami si pochvaluje také jedna ze zakladatelek iniciativy Zachraň Jídlo Anna Strejcová.

„Odhaduje se, že obchody ročně vyhodí asi pět procent potravin. Proto vítáme takové aktivity, které vedou ke snižování plýtvání. A právě snižování přebytků přímo na prodejnách dává smysl,“ dodala.