Nejen elektromobily. Česko se chystá na další ekologický pohon, sází na vodík

V České republice začnou vznikat první vodíkové plnící stanice pro komerční využití, které by měly napomoct širšímu rozšíření vodíkové mobility u nás. Informace zazněla na devátém ročníku mezinárodní vědecké konference Hydrogen Days 2018, která se až do pátku 15. června koná v Praze. Podle plánů ministerstva dopravy by do roku 2025 mělo vzniknout šest až dvanáct těchto plnících zařízení.

Právě nedostatek plnících stanic je největší brzda, která brání v rozšiřování vozidel na vodíkový pohon, což by se mělo v nejbližších letech změnit. Jeden z účastníků konference, Deníku mimo záznam řekl, že prioritně by měla být pokryta česká část trasy Berlín – Praha – Vídeň. Vodíkové plnící stanice by tak měly být stavěny především na dálnicích D8 a D1. ČTĚTE TAKÉ: Vodíkový pohon elektromobilům prodlouží dobu dojezdu První konkrétní lokality představil na konferenci Jiří Hájek ze společnosti Unipetrol, která je jedním z výrobců vodíku v České republice. Společnost plánuje doplnit o vodíkovou plničku své klasické čerpací stanice Benzina v Praze na Barrandově a v Litvínově. „V letošním roce můžeme ohlásit velký posun v budování infrastruktury pro vodíková vozidla. Ministerstvo dopravy letos schválilo nové cíle Akčního plánu pro čistou mobilitu, které počítají s navýšením počtu vodíkových plnících stanic. Do roku 2025 by mělo vzniknout šest až dvanáct těchto zařízení,“ řekla Karin Stehlík, výkonná pracovnice Centra výzkumu Řež a ředitelka České vodíkové technologické platformy (HYTEP). Ministerstvo dopravy současně plánuje poskytnout na podporu výstavby plnících stanic na vodík 150 milionů korun v rámci Operačního programu Doprava. ČTĚTE TAKÉ: Autoprůmysl žene českou ekonomiku. Zlaté časy ale mohou brzy skončit Zavedení vodíku jako ekologického pohonu vozidel, se přitom zdá pro Českou republiku nevyhnutelné. Díky závazkům v rámci EU a Pařížské klimatické dohodě, kterou se zavázala plnit, musí do roku 2030 snížit emise o dvacet procent. „Vodíková mobilita přináší výrazné snížení emisí oxidu uhličitého. Zároveň při provozu vodíkových vozidel nevznikají škodlivé látky, jako jsou například: oxidy dusíku, síry a prachové částice,“ uvedl k výhodám nasazení vodíkového pohonu Aleš Doucek, vedoucí oddělení vodíkové technologie ÚJV Řež a.s. a místopředseda HYTEP. Vodíková mobilita však nemá budoucnost pouze v osobní automobilové dopravě. V Evropě je v současnosti provozováno více než 500 vodíkových vozidel. Vodíkové autobusy jsou nasazeny v hromadné dopravě v Londýně, Hamburku, Milanu, Oslu a dalších městech. Kromě aut a autobusů se pohon na vodík testuje nebo vyvíjí i u tramvají, vlaků, malých lodí nebo trajektů. ČTĚTE TAKÉ: Kolik stojí elektromobilita? VW jen za akumulátory utratí přes bilion korun „V tuzemsku začala diskuze o možnosti zapojení vodíkových autobusů ve veřejné hromadné dopravě v Ústí nad Labem a v Ostravě, tedy regionech, které jsou nejvíce postiženy znečištěným ovzduším,“ řekla Karin Stehlík. Společnost ÚJV Řež ve spolupráci s dopravcem Arriva Praha v posledních pěti letech úspěšně testovala v Neratovicích prototyp městského autobusu s trojitě hybridním elektrickým pohonem a vodíkovými palivovými články TriHyBus, pro který také vznikla v Neratovicích první vodíková plnící stanice v České republice. Vodíkové autobusy se nicméně nemusí omezovat pouze na města a příměstské linky. „Dalším příkladem rozvoje vodíkové technologie v České republice je spolupráce s Energetickým klastrem v německém Sasku, kde spolupracujeme na možném zavedení autobusové linky Praha – Drážďany – Berlín. Zde by měl jezdit vodíkový dálkový autobus,“ dodala Stehlík. PŘEDCHOZÍ 1/2 DALŠÍ

Autor: Pavel Škopek