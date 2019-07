Export zbraní a vojenského materiálu z České republiky loni klesl na téměř 14 miliard korun, meziročně se tak snížil o 1,1 miliardy korun. Šlo o nejhorší výsledek od roku 2015. Čeští zbrojaři loni získali 1191 vývozních licencí v hodnotě 18,8 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu ministerstva průmyslu a obchodu, kterou má ČTK k dispozici. Zprávu v pondělí projedná vláda.

Zbraně, munice - ilustrační foto | Foto: ČTK/ČTK

České firmy vyvezly vojenský materiál do 103 zemí za 13,99 miliardy korun. Nejčastěji to bylo do sousedních zemí, Spojených států, Vietnamu, Brazílie a zemí Blízkého východu. Do USA bylo vyvezeno zboží za asi 1,65 miliardy korun, do Vietnamu za miliardu korun a na Slovensko za 853 milionů korun. Výrazně loni klesly dodávky třeba do Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů nebo do Iráku.