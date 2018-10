Nejlevnější Tesla je na trhu. Musk sliby nesplnil, cena začíná na milionu

Americká automobilka Tesla uvedla na trh novou levnější variantu populárního Modelu 3 s cenovkou 45 tisíc dolarů, tedy v přepočtu zhruba jeden milion korun. Prohlášení zakladatele společnosti Elona Muska, který v minulosti přislíbil verzi vozu ještě o deset tisíc dolarů levnější, zatím zůstává nenaplněno.

„S prudkým nárůstem produkce a prodejů Modelu 3 jsme dosáhli stability v kapacitě výroby. To nám umožnilo rozšířit naši nabídku pro ještě více zákazníků. Nová baterie střední třídy splňuje požadavky řady zákazníků,“ uvedla společnost v prohlášení pro televizi CNBC.

Levnější baterie s dojezdem přibližně 418 kilometrů na jedno nabití umožnila snížení ceny základní verze Modelu 3 na 45 tisíc dolarů (milion korun). „Po odečtení slev na federálních daních a daních státu Kalifornie je skutečná cena 35 tisíc dolarů (788 tisíc korun),“ vysvětlil Musk na svém twitterovém účtu.

Objeví se další verze?

Skutečná hodnota automobilu však podle amerického miliardáře spočívá v úspoře, kterou svému majiteli přinese. „Skutečná cena po odečtení úspor paliva se pohybuje dokonce okolo 31 tisíc dolarů (699 tisíc korun),“ píše Musk.

Just released lower cost, mid-range Tesla Model 3 & super simple new order page https://t.co/cz0TQn7IOZ — Elon Musk (@elonmusk) 18. října 2018

Podle technologického serveru Cnet je však pravděpodobné, že Tesla do budoucna chystá ještě levnější verzi svého nejpopulárnějšího modelu, kterého se ve třetím čtvrtletí letošního roku prodalo více než 53 tisíc kusů. „Pořád je to daleko od vozu, který celému světu slíbili, ale je vidět pokrok. A vzhledem k typickému nadšení fanoušků Tesly to na nějaký čas bude stačit,“ píše redaktor portálu Kyle Hatt.

Tesla slibuje doručení nového Modelu 3 střední třídy do šesti až deseti týdnů od objednávky, termín se však s největší pravděpodobností bude prodlužovat. I přes slabší baterii zůstávají parametry elektromobilu úctyhodné. Vůz dokáže dosáhnout rychlosti až 200 kilometrů za hodinu a z nuly na sto zrychlí za 5,6 sekundy.

Ve stínu kontroverzí

Odhalení nové varianty Modelu 3 považují někteří za snahu odvést pozornost od nedávných kauz v souvislosti s osobou Elona Muska. Ten vedle sporu s thajským záchranářem, kterého opakovaně označil za pedofila, čelil také obvinění z podvodu a manipulace s trhem poté, co oznámil, že hodlá Teslu odkoupit zpět do osobního vlastnictví.

S americkou komisí pro kontrolu cenných papírů uzavřel dohodu, podle které musí odstoupit z funkce předsedy správní rady společnosti a uhradit pokutu ve výši 20 milionů dolarů, v přepočtu více než 440 milionů korun.