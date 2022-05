„Plynové vytápění je samozřejmě vysoce komfortní, ale za současné ceny, které určitě porostou, to bude velká finanční zátěž. Proto jsem rád, že jsme se během rekonstrukce rozhodli pro krbovou vložku pro topení dřevem. Pořizovací cena sice také nebyla malá, ale zase máme levnější topení,“ popsal Kamil Pech, který míní, že při průměrných zimních teplotách lze krbem vytopit i větší prostor.

V současné době před drahým plynem a elektřinou člověk ale jen tak neuteče. Zdražují i donedávna levnější alternativy. Ceny palivového dřeva, pelet i uhlí letí nahoru o desítky procent. Tudíž sehnat kvalitní tvrdé dřevo za rozumnou cenu začíná být neřešitelný problém.

Ceny dřeva



* Průměrné ceny surového dřeva za kubík

Smrk – 850 Kč

Buk – 1800 Kč



* Průměrné ceny samovýroby za prosorový metr (sypaný)

Smrk – 1200 Kč

Buk – 2200 Kč



* Samovýroba dřeva za kubík

Lesy ČR – 700 Kč

Různé lesní správy cca 150 Kč.

„Zájem o štípané dřevo je v současné době enormní. Prakticky nestíháme vyrábět. Každý den řešíme kolem šesti objednávek. Vyrábíme i na sklad, takže si lidé mohou s vozíkem přijet a dřevo si narovnat, ale v takovém případě je jeho cena o něco vyšší,“ uvedl Ivo Mittermayer z firmy Dřevo Vysočina ze Žďáru nad Sázavou.

Sypaný prostorový metr smrku firma nabízí za 1200 korun. Pokud by si ale zákazník chtěl v krbu či kotli na tuhá paliva zatopit například bukem, pak si připlatí dvojnásobek. „Zájem je hlavně o měkčí dřevo, jako je právě smrk. Je sice levnější, ale zase rychle hoří,“ podotkl Mittermayer.

Úplně nejvýhodnější variantou ze všech je topit dřevem, které si člověk sám z lesa přiveze. O takzvanou samovýrobu je ale podle některých odborníků stále menší zájem. Přitom některé lesní správy nabízejí prostorový metr měkkého dřeva za 150 korun.

„Nabízíme samovýrobu i surové dřevo ke zpracování. To už stojí 850 za kubík. O samovýrobu prakticky zájem není. Je to zvláštní, protože ještě před pár lety byly lesy plné lidí s kárkami a sbírali větve i zpracovávali popadané souše,“ míní Aleš Kronovit z Lesního družstva Chraňbož z Leštiny u Světlé. Podle správce je to zřejmě tím, že lidé asi mají více peněz.

„Ona ale zase přijde bída a dřeva bude málo. To ty kárky lidé zase vytáhnou, protože dřeva bude čím dál méně. To z kůrovcové kalamity se zpracuje a paseky se zalesní. Pak bude o dřevo ještě větší zájem, ale moc ho nebude,“ upozorňuje Kronovit, který připomíná rčení, že při samovýrobě se člověk zahřeje třikrát: Když ho zpracovává v lese, pak ho musí porovnat a naštípat doma a teprve pak se ohřeje u ohně.

O tvrdé dřevo je větší zájem

Chalupář Kamil Pech má naštěstí známého, který mu se sehnáním dřeva pomůže. Pokud by i on selhal, může se obrátit na různé lesní správy, které spravují lesy ať už soukromé, církevní či státní.

„Už loni jsme zaznamenali vyšší poptávku po palivovém dříví, a očekáváme ji i letos. Lesy ČR prodávají palivové dřevo samovýrobcům a také těm, kteří mají zájem o palivové dříví z našich skladů. V souvislosti s doznívající kalamitou na většině našeho území, a tedy snižujícím se objemem těženého kůrovcového dříví, se snižují i naše zásoby. Největší máme ve smrkovém dříví, minimální pak u dřevin, jako je jedle, vejmutovka, topol, modřín, javor a lípa,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Všeobecně se stále nejvíce prodává jehličnaté palivové dříví, jehož ceny podle mluvčí Jouklové kopírují i vývoj cen dříví určeného k pořezu. Cena za m3 palivového dřeva je asi osm set korun. „Záleží vždy na dřevině, tvrdé dříví bývá až dvakrát dražší než měkké a je o něj kvůli větší výhřevnosti i větší zájem. Měkké dříví prodáváme zhruba za 700 korun za metr krychlový,“ přiblížila Jouklová a dodala, že aktuálně o zdražování dříví určeného pro samovýrobu společnost Lesy ČR neuvažuje.