Ze zhruba tří set tisíc lidí studujících nyní v Česku vysokou školu připadá více než třetina vysokoškoláků na Prahu. Vysoké školy v metropoli se snaží svým studentům i pedagogům zajistit moderní a kvalitní zázemí. V současnosti se zde proto staví nové školní budovy či rekonstruují stávající, přičemž náklady stavebních akcí dosahují až řádu miliard korun.

Stavba pavilonu tropického zemědělství na České zemědělské univerzitě 26. září 2019 v Praze. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Suchdole před pár dny dokončila hrubou stavbu nové budovy fakulty tropického zemědělství. Definitivně dokončena by měla být v dubnu příštího roku, po dokončovacích pracích a zkušebním provozu by měli studenti do lavic zasednout už od příštího zimního semestru.