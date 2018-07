Nejmodernější vagony v Evropě. České dráhy koupí 50 vozů Siemens-Škoda

Cestující na české žleznici se mohou těšit na nejmodernější osobní vozy v Evropě. Alespoň podle Českých drah. Dopravce aktuálně objednal pro své dálkové linky u konsorcia Siemens-Škoda padesát nových vagonů. Ty budou vycházet z platformy Siemens Viaggio Comfort, známé jako Railjet.

Vozy budou po pěti sestaveny do deseti netrakčních jednotek, které budou spojeny podobně jako vysokorychlostní vlak. To umožní cestujícím bezbariérový průchod soupravou. Na rozdíl od railjetů však budou jednotky na obou koncích osazeny standardním rozhraním UIC pro osobní vozy.

To umožní spojovat několik jednotek do delšího průchozího vlaku nebo připojovat jednotlivé osobní vozy a vytvářet tak vlaky s různou kapacitou a nabídkou služeb. Do průchozích vlakových souprav bude možné k jednotkám připojit další vozy první a druhé třídy, restaurační vozy, vozy pro přepravu jízdních kol nebo třeba řídicí vozy.

„To umožňuje tyto netrakční jednotky provozovat jako obyčejné lokomotivou tažené soupravy i jako vratné soupravy typu push-pull, tedy v jednom směru sunuté lokomotivou,“ doplnil Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah odpovědný za techniku, servis a majetek.

Hodnota kontraktu na dodávku padesáti expresních vozů pro mezistátní linky Českých drah je necelé tři miliardy korun. První vozy budou dodány do 32 měsíců od podpisu kontraktu.