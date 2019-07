Z nedostatku strojvedoucích se stává celoevropský problém. Do Česka už dorazil problém s rušením spojů kvůli tomu, že vlak nemá kdo řídit.

Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) včera zrušily jeden pár spojů z Vídeňského Nového Města do Břeclavi a zpět do Payerbach-Reichenau kvůli tomu, že neměly strojvedoucí. Místo vlaků nasadily autobus. Vyplývá to z informací na stránkách ČD mimořádnosti.